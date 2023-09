Ce surprize pregătește Adela Popescu după plecarea de la „Vorbește lumea”

Adela Popescu a resimțit dorința de a petrece mai mult timp alături de familia sa și nu mai e cale de întoarcere în emisiune. Înlocuitoarea ei în echipa de prezentatori a emisiunii a devenit Lili Sandu.

Datorită performanțelor remarcabile ale acesteia, conducerea din Pache Protopopescu a decis să o mențină și în noul sezon.

„Nici nu vreau să fac vreo pauză lungă. Eu sunt fericită. Am fost la «Vorbește Lumea» și m-am simțit foarte bine. Chiar m-a sunat mama să mă întrebe cum m-am simțit și i-am zis că foarte bine. Pentru că eu sunt ca peștele în apă, adică mă simt bine, nu am emoții, nu sunt stresată.

Dar am nevoie de timp, am avut nevoie de el. Acum am început deja niște discuții pentru niște noi proiecte și sunt cu toată inima spre a le face și a găsit ceva care mi se potrivește. Adică nu ne retragem la țară. Încă nu ne pensionăm”, a spus actrița.