Instrumentistul Sorin Movileanu, fostul soț al Angelei Similea, o acuză pe cântăreață de numeroase infidelități, spunând că aceasta își făcuse un obicei din a-și înșela soții:

„Niciodată n-a contat cu cine era căsătorită, ea și-a înșelat toți bărbații”.

Cei doi, Sorin Movileanu, instrumentist în formația lui Horia Moculescu și Angela Similea și-au început relația într-o seară de turneu, undeva prin 1971. Rămași singuri, într-o cușetă, cei doi au jucat cărți, s-au uitat la televizor și… au început o poveste de iubire.

„Am cunoscut-o într-un turneu în care eram cu bandul lui Horia Moculescu, în octombrie 1971. Primul spectacol l-am avut la Câmpina, unde ea nu a venit, pentru că avea un microrecital la televiziune. Dar a venit la Braşov. După spectacol, băieţii au plecat cu iubitele, iar eu am rămas cu Angela, să vadă emisiunea pe care o înregistrase”, a povestit Sorin Movileanu, după care a continuat:

„Şi, după asta, am mers în cuşeta mea să jucăm cărţi. A fost un moment plăcut pentru amândoi acea seară”.

La câtva timp după seara respectivă, cei doi s-au căsătorit și au avut un fiu. Relația lor nu a rezistat și au ajuns la divorț, în urma căruia artista a rămas cu băiatul. Fostul soț spune că, deși i-a promis că îl va ține la curent cu viața băiatului, Angela Similea nu s-a ținut de promisiune, de unde, probabil, și vorbele grele pe care, în prezent, Sorin Movileanu le are la adresa ei.

„La divorț, mi-a spus că mă va ține la curent cu tot ce se va întâmplă important în viață băiatului nostru, Sorin, dar nu s-a ținut de cuvânt. Este o femeie rea, egoistă, care a fost influențată negativ de către mama ei, Gherghina, un diavol de om. Banii au fost întotdeauna importanți pentru ea…”, a mai spus Sorin Movileanu despre artistă, conform cancan.ro

Ulterior, Sorin Movileanu s-a mutat în Belgia, unde locuiește și acum, iar cântăreața a rupt legăturile total cu el, crezându-l mort.

De câte ori a fost căsătorită Angela Similea

Angela Similea a fost căsătorită de mai multe ori, de-a lungul timpului. Primul ei soț a fost un rugbist, Adi Constantin, cu care artista s-a căsătorit la 19 ani. La scurtă vreme după divorț l-a cunoscut pe Sorin Movileanu, cu care s-a căsătorit și împreună cu care a avut un fiu.

Cel de-al treilea soț a fost un om de afaceri olandez, Jan Hilgen pe care l-a cunoscut în 1974, prin intermediul unor prieteni, în România. Căsătoria lor a durat timp de 17 ani.

În timpul căsătoriei cu omul de afaceri olandez, Angela Similea a avut o relație amoroasă cu actorul Florin Piersic. De altfel, după mulți ani, chiar actorul a povestit acest lucru.

„Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”, a precizat Florin Piersic.

În 1991, Angela Similea a divorțat de Jan Hilgen, iar în 1999, artista s-a căsătorit pentru a patra oară cu politicianul Victor Surdu. Au petrecut împreună 12 ani, până la decesul bărbatului, din cauza unei boli necruțătoare.