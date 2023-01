Acuzații grave despre mușamalizarea efectelor adverse la vaccinul Covid: „Colonelul Gheorghiță ne-a spus să dezmințim”

Într-un interviu pentru Libertatea, Bogdan Oprea povestește despre cum Valeriu Gheorghiță s-a enervat atunci când a comunicat public cu privire la primul caz de efect advers unde o femeie avusese pareză facială după ce s-a vaccinat. „Gheorghiță spunea că e atac de panică, noi aveam pe masă diagnosticul cu parafa unui neurolog”, a declarat fostul purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății.

„Femeia avusese paralizie temporară facială, iar colonelul Gheorghiță ne-a spus să dezmințim”

Fostul purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, Bogdan Oprea, acuză „mușamalizări în raportările de efecte adverse ale vaccinării Covid”. Mai exact, Bogdan Oprea sugerează că CNCAV a încercat să mușamalizeze acest caz și că au existat tensiuni între Ministerul Sănătății și instituția condusă de colonelul Gheorghiță, după semnalarea publică a primului caz național de efect secundar al vaccinului:

„A fost la o doamnă din Vâlcea. Paralizie temporară facială dreapta. Eu eram purtător de cuvânt. Un înalt funcționar al ministerului, medic, s-a uitat pe fișa medicală. Cei din spitalul local chemaseră un neurolog, acesta pusese diagnosticul. Nu un „urgentist”, nu un alt medic. Își făcuseră treaba, se îngrijiseră de pacientă. Am dat un comunicat în care am rezumat cazul, ne-am făcut datoria să informăm oamenii.

Șeful CNCAV, colonelul Gheorghiță, ne-a sunat. Era furios că de ce am dat comunicatul. Existau oricum tensiuni între MS și CNCAV, însă acum aveam un caz concret. Gheorghiță ne-a cerut să dezmințim.

„Cum să dezmințim, dacă e adevărat?”, l-am întrebat. „Femeia nu are nimic”, ne-a spus el. I-am răspuns că avem actele și am adăugat: „Dacă nu are nimic, de ce ai adus-o cu ambulanța, la București?”. Replica lui a fost aceea că ea a avut „atac de panică”. N-am să uit niciodată asta”, a relatat Bogdan Oprea.

Oprea: „Raportul de activitate al CNCAV indică acum, negru pe alb, 41.486 de reacții adverse post-vaccinare indezirabile”

Întrebat de ce nu a spus nimic la vremea respectivă, Bogdan Oprea a explicat: „Am luptat cu ei și mi-am făcut treaba până în momentul în care am ajuns la limită. Când n-am mai reușit să-mi fac treaba, am demisionat”.

Acesta a mai spus că în urma tensiunilor apărute a fost nevoit să dea a doua comunicare publică, în care nu a dezmințit informația inițială ci a comunicat că femeia din Vâlcea își revenise.

În urma disputele din interior, Bogdan Oprea spune: „Am dat a doua comunicare publică, dar n-am dezmințit, ci doar am spus că asta avusese femeia și că, adusă la București, ea și-a revenit. Am spus adevărul”.

„E vorba despre atitudinea autorităților statului care mint cetățenii”

Fostul purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății a mai fost întrebat cum vede raportul CNCAV, „ROVACCINARE – misiune îndeplinită”?

„Înfiorător. E vorba despre atitudinea autorităților statului care mint cetățenii. Cei care ne conduc vin din rândul nostru, treaba lor e să ne spună adevărul, fără nuanțe, direct, și să ne lase pe noi să decidem”, a declarat Bogdan Oprea pentru libertatea.ro.