Acuzarea lui Donald Trump. O vedetă porno și un avocat condamnat, personajele-cheie

Stormy Daniels, actrița porno care a avut și roluri în filme de mare succes precum „The 40-Year-Old Virgin” și „Knocked Up”, Daniels a primit 130.000 de dolari pentru a păstra tăcerea despre ceea ce ea spune că a fost o întâlnire sexuală cu Trump la o partidă de golf a celebrităților la Lake Tahoe în 2006. Trump neagă că ar fi făcut sex cu Daniels, scrie AP, citată de presa americană. Acum este principala piesă a punerii sub acuzare a lui Donald Trump

Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford, a primit banii în ultimele săptămâni ale campaniei prezidențiale a lui Trump din 2016, după ce reprezentantul ei a spus că este dispusă să facă declarații oficiale pentru National Enquirer sau la televiziune, confirmând o întâlnire sexuală cu Trump. Daniels a încercat să profite de noua sa notorietate după ce vestea plății a devenit publică, pornind într-un turneu național în cluburi de striptease în 2018. În timpul unei opriri în Columbus, Ohio, Stormy Daniels a fost arestată sub suspiciunea că a atins în mod indecent un ofițer sub acoperire, dar acuzațiile au fost retrase câteva ore mai târziu.

Fostul ei avocat, Michael Avenatti, ispășește 11 ani de închisoare pentru extorcare și fraudă, inclusiv o condamnare pentru furtul a 297.000 de dolari din veniturile obținute din cartea lui Daniels din 2018, „Full Disclosure”.

Un fost model Playboy a trecut prin aceeași situație cu Trump

Karen Mcdougal, fost model Playboy care a declarat că a avut o relație de 10 luni cu Trump la mijlocul anilor 2000, McDougal a fost plătită cu 150.000 de dolari în 2016 de către compania-mamă a publicației National Enquirer pentru drepturile asupra poveștii sale despre presupusa relație. Trump neagă orice aventură.

Povestea nu a apărut niciodată. Compania media a “îngropat” povestea lui McDougal până după alegeri, o practică jurnalistică dubioasă cunoscută sub numele de „catch and kill”. American Media Inc. a recunoscut că plățile făcute către McDougal au fost făcute special pentru a ajuta candidatura lui Trump la alegeri și au fost făcute „în colaborare” cu stafful din campania acestuia.

McDougal a declarat că Trump a încercat să o plătească după prima lor întâlnire sexuală într-un bungalow de la Beverly Hills Hotel în 2006. McDougal a spus că a continuat relația cu Trump timp de aproximativ 10 luni și că a rupt-o în aprilie 2007 pentru că se simțea vinovată.

Michael Cohen, avocatul lui Trump, a dat declarații împotriva sa

Avocat de formație, Michael Cohen a lucrat pentru Organizația Trump din 2006 până în 2017, servind ca “aranjor” al lui Trump. După cum relatează Washington Times, dar și alte surse, dată a clamat cu mândrie că ar „încasa un glonț” pentru șeful său. Cohen s-a implicat în organizarea plății către Daniels, trecând-o printr-o corporație pe care a înființat-o în acest scop. El spune că suma a fost apoi rambursată de Trump, a cărui companie a înregistrat plata și bonusurile aferente ca fiind „cheltuieli legale”.

Cu câteva luni mai devreme, Cohen aranjase, de asemenea, ca editorul publicației National Enquirer să facă o plată similară de 150.00 de dolari către McDougal pentru drepturile asupra poveștii acesteia despre o presupusă aventură cu Trump. Cohen a făcut înregistrări ale unei conversații în care el și Trump au vorbit despre aranjamentul de a o plăti pe McDougal prin intermediul editorului tabloidului. La un moment dat, Trump a spus: „Ce trebuie să plătim pentru asta? Unu-cincizeci?”.

După ce Trump a devenit președinte, Cohen s-a prezentat ca o persoană care ar putea eventual să consilieze clienții corporativi cu privire la noua administrație, încasând onorarii mari de la companiile care căutau să aibă influență în noua Casă Albă. În 2018, procurorii federali l-au acuzat pe Cohen de evaziune fiscală legată de investițiile sale în industria de taxi, de minciună în fața Congresului și de încălcări ale finanțării campaniei electorale legate de “plățile de bani contra tăcere”. Cohen, care l-a acuzat pe Trump pentru problemele sale juridice, a pledat vinovat și a făcut aproximativ un an de închisoare înainte de a fi eliberat la domiciliu din cauza pandemiei COVID-19. El a pledat vinovat și a executat o pedeapsă cu închisoarea federală, iar acum este un martor-cheie al acuzării în ancheta procurorului districtual din Manhattan.