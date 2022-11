Avocatul Michael Cohen lansează acuzații extrem de grave. Ivanka și Jared „lucrează pentru FBI împotriva lui Donald Trump”

Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a sugerat că fiica fostului președinte al SUA Ivanka Trump și ginerele și Jared Kushner sunt informatori FBI care lucrează împotriva fostului preşedinte al SUA.

Cohen susține că acesta a fost unul dintre motivele pentru care cei doi au lipsit de la evenimentul în cadrul căruia Donald Trump și-a anunțat candidatura la prezidențiale.

„Cred că Jared și Ivanka sunt potențial cârtițe, știți, în ceea ce privește documentele Mar-a-Lago și așa mai departe”, a spus Cohen pentru MSNBC, făcând referire la raidul FBI asupra proprietății lui Donald Trump din Florida în august și sugerând că a fost unul dintre motivele pentru care au lipsit de la anunțul făcut de Trump săptămâna trecută că va candida la președinție în 2024.

Şi continuă: „Ar fi foarte interesant să avem, să spunem, ginerele, fiica, informatori FBI – informatori ai DOJ – apoi să lucreze ca membri de rang înalt în campania prezidențială sau în administrație, dacă Trump ar reuși cumva să câștige un nou mandat de președinte”, a mai spus Michael Cohen.

Atât Cohen, cât și nepoata fostului președinte al SUA, Mary Trump, au susținut ideea că Kushner sau unul dintre copiii lui Trump ar fi “cârtițe”. Ideea a fost lansată în august, în urma raidului de la Mar-a-Lago.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat aproximativ 11.000 de documente despre care guvernul spune că ar trebui să se afle în arhive, susținând că Trump le-a luat ilegal cu el când a părăsit Casa Albă în ianuarie 2021. Printre acestea se numărau puțin peste 100 de documente clasificate, unele dintre ele fiind extrem de secrete care trebuiau păstrate în mod normal sub sigiliu, cu doar câteva persoane care ar avea permisiunea să le acceseze.

“I believe Jared and Ivanka are potentially the moles.” @MichaelCohen212 says he wouldn’t be surprised to learn that Trump’s own daughter and son-in-law informed the DOJ about the classified docs at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/VKQR9IPgXI

— The Katie Phang Show (@katiephangshow) November 19, 2022