Unul din secretele fostului președinte Nicolae Ceaușescu, dezvăluit! Petre Gigea, fostul consilier financiar al lui Nicolae Ceaușescu, a mărturisit că acesta avea un salariu lunar care ajungea lunar la 15.000 de lei, scrie dcnews.ro/

„15.000 de lei era salariul lunar al președintelui României prin 1984. Primul-ministru avea cu o mie de lei mai puțin decât el, viceprim-ministrul cu două mii de lei mai puțîn, iar noi, miniștrii, aveam mai puțin”, a declarat Petre Gigea, conform gds.

Nicolae Ceaușescu nu a avut cel mai mare salariu din România când a fost președinte . Fostul ministru de Finanțe și consilier financiar al lui Nicolae Ceaușescu, Petre Gigea, a spus că cel mai bine plătit era directorul general din Valea Jiului, care încasa 19.000 de lei pe lună , reprezentând salariu plus sporuri.

„La sugestia unor colegi miniştri, prin noiembrie 1985 m-am dus într-o zi la Nicolae Ceauşescu cu o propunere de mărire a salariului lui, ştiind că, implicit, se vor mări astfel la toţi de sub el. Am trecut, că propunere, 20.000 de lei pentru el, că preşedinte al României. De ce? Se majoraseră salariile şi directorul general din Valea Jiului încasa 19.000 de lei pe lună (salariu plus sporuri). Nu a fost de acord cu propunerile mele şi a acceptat mărirea salariului de la 15.000 la 16.000 de lei, adică echivalentul a 530 de dolari SUA”, a spus Petre Gigea.

