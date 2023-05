Actrița Monica Odagiu va scăpa de acuzația gravă de ucidere din culpă. Polițiștii au ajuns la un verdict clar în acest dosar

Polițiștii de la Brigada de Poliție Rutieră București au ajuns la primele concluzii clare în acest dosar penal. Ei spun că bărbatul de 35 de ani, care a murit în acest accident de circulație, nu a vrut să se sinucidă, ci cel mai probabil i s-a făcut rău sau s-a dezechilibrat, în momentul în care s-a ridicat de pe banca Stației STB Luterană.

Pentru a ajunge la această concluzie, polițiștii au vizionat toate imaginile care au fost surprinse de camerele de luat vederi din zona respectivă.

Mai mult, ancheta derulată a demonstrat că actrița Monica Odagiu nu a încălcat nicio regulă de circulație, viteza cu care aceasta circula pe acel segment de drum, fiind mai mică decât cea legală.

Această ar fi fost, de altfel, singura posibilitate judiciară care ar fi putut duce la inculparea și tragerea la răspundere penală a actriței Monica Odagiu, potrivit stiripesurse.

Titi Aur spune că actrița nu a greșit

În apărarea actriței Monica Odagiu a sărit și campionul național de raliu și expert în conducerea preventivă, Tit Aur.

După ce imaginile cu accidentul au apărut în public, Titi Aur a spus că Monica Odagiu a procedat corect, din punctul de vedere al unui șofer.

”A avut reacția corectă, a frânat şi a tras de volan. Dacă gestul tânărului a fost sinucigaş, în anumite situaţii, oricâtă experienţă ai avea, oricât de bun pilot ai fii, nu poţi evita. Nu spun că aşa a fost, experţii trebuie să-şi spună cuvântul”, a spus Titi Aur.

Pe imaginile surprinse la fața locului, se poate vedea cum bărbatul de 35 de ani, care a murit, se ridică brusc de pe bancă și cade în fața mașinii condusă de Monica Odagiu, cunoscută pentru rolul ei din filmul Teambuilding.

Imagini de coșmar

La câteva zile de la acest accident, actrița a scris un mesaj în care susține că este alături de familia tânărului care a murit, deși ea a încercat să evite accidentul.

”Nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins şi nu doresc nimănui să treacă prin asta … am trăit o experienţă tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în faţa mea, deşi am încercat să evit acest tragic eveniment. … cei care se ocupă de caz şi au apucat să le verifice (imaginile – n.n.) apreciază că nu am greşit, reacţiile mele în acele clipe fiind firești şi corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit”, a scris actrița.