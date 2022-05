Actrița Mara Nicolescu dezvăluiri incredibile. A spus tot adevărul după ce Viorica Vodă a dezvăluit că a fost hărțuită

Actrița Mara Nicolescu a susținut un discurs la Premiile Gopo, după ce colega sa, Viorica Vodă a dezvăluit că în cariera sa a avut parte de momente neplăcute, fiind hărțuită sexual. Totul s-a petrecut în urmă cu aproape 20 de ani după ce a jucat în Filantropica.

Mulți dintre cei aflați în sală, și nu numai, au criticat-o pe Mara Nicolescu după ce aceasta a spus că „pe mine nu m-au confundat cu personajul” și a arătat ironic spre corpul său.

Actrița explică faptul că în urmă cu câteva zile, atunci când a fost prezentă la Premiile Gopo, a decis să nu vorbească foarte mult despre acest subiect, mai ales că în sală se aflau și copiii săi. A decis însă să posteze un amplu mesaj pe blogul său.

În urmă cu mai mulți ani, Mara Nicolescu a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

Mesajul Marei Nicolescu

„Personajul meu, Miruna, mai în vârstă decât eram eu la acea vreme, nu era personajul feminin „sexy” al filmului, ci „nevasta”, personajul sexy fiind cel interpretat de Viorica Voda, cel amintit de ea în discursul despre ce a pățit după Filantropica, spunând: „M-au confundat cu personajul din film”. Așadar, replica mea scurtă „Pe mine nu m-au confundat…” însoțită însă de multă mimică sugestivă, credeam eu, chiar asta a însemnat: Pe mine nu m-au confundat cu personajul, cu o nevastă cu care ești căsătorit de zece ani deja … Înțelegeți?!… Adică eu nu am fost confundată cu o nevastă.

În film, eu eram aia îmbrăcată în taioare, cu vestă și cămașă până în gât, cu coc.

Dacă nu ar fi fost intervenția pripită a Vioricăi, cum că eu nu am pățit-o pentru că eram iubita lui Nae, probabil că ar fi înțeles și mai mulți că intenția discursului meu improvizat ad-hoc a fost fix opusă și anume de a spune că mi s-au întâmplat același gen de lucruri, chiar dacă nu din același motiv invocat de ea: personajul jucat în film.

Pe mine nu m-au confundat cu una neatrăgătoare!

Mai mult, si eu eram cu copiii în sală, la Gala Gopo, nu copii de 20 de ani ca fata Vioricăi prezentă în sală, copii care să știe și să fi înțeles deja o astfel de poveste a abuzului, copii pregătiți adică.

Copiii mei au 12 si 10 ani, o fată de aproape 10 ani și un băiat de 12 ani, adică copii care ar fi fost puși în situația să audă lucruri pentru care nu erau pregătiți. Probabil că și Viorica i-a spus cu grija fetei ei, prima oara, ce a pățit, având grijă să nu transfere trauma suferită asupra propriei copile, sper. Eu sigur am această grijă față de fata mea.

În plus, copiii mei mă vedeau pentru prima oară în altă postură, în afara celei de mamă. Nu au văzut filme cu mine, nu le-am arătat reviste cu mine, nici poze cu mine din spectacolele de teatru etc. pentru că eu am luat o distanță sigură față de lumea asta acum mulți ani de zile.

De când eram mică, maică-mea îmi spunea: „Când nu îți place ceva, te ridici de la masă și pleci”.

Așa că, spre deosebire de Viorica, asta am făcut eu, acum mulți ani de zile, când am decis că lumea artei e prea „dură” pentru mine: m-am ridicat de la masa aflată sub lumina reflectoarelor și am plecat la mama naibii, într-un sat no name, în vârful unui deal din România

Viorica își pregătise discursul de atâta timp; eu m-am trezit într-o situație tensionată pentru mine în care trebuia să vorbesc într-un loc și într-un fel în care nu vreau să vorbesc -și în fața copiilor mei atât de încântați că ne aflăm în acel loc- despre ceva ce mi-a schimbat viața.

Dar nici nu puteam tace pur și simplu, pentru că ar fi fost ca și cum aș fi acceptat, ori, așa cum nu am acceptat atunci, nu aveam cum să o fac acum. Când au apărut râsetele în sală, în sfârșit, m-am gândit că e în regulă, că s-a înțeles mesajul meu, bazat pe puține cuvinte și multă mimică.

Reacția imediată a Vioricăi după ce am vorbit, cea în care amintea de relația cu fostul meu soț Nae Caranfil, am tratat-o ca pe o mică răutate din partea ei, datorată doar emoției prin care trecuse și faptului că văzuse momentul numai din spate, nu și din față. Din nenorocire, ce a spus, a deturnat total mesajul meu. (…)

Cu siguranță eu nu sunt genul să ies cu discursuri în fața breslei, să vorbesc cu lacrimi despre cât rău mi-a făcut sistemul așa, în general, dar să aleg să rămân înăuntrul sistemului ani de zile. Eu am ales să plec, acum ani de zile, să cultiv o grădină de legume și eventual să scriu”, este o parte din mesajul postat de actriță.