Actrița americană Anne Heche salvează o viață după moarte. Organele ei au fost donate

Purtătoarea de cuvânt a lui Anne Heche, Holly Baird a anunțat că a fost găsită o persoană compatibilă care va primi organele actriței, dar nu a oferit detalii suplimentare despre transplant. Anne Heche a fost deconectată duminică de la aparate, potrivit BBC.

Actriţa, în vârstă de 53 de ani, a intrat în moarte cerebrală, după ce, în urmă cu zece zile a fost victima unui grav accident rutier provocat chiar de ea. Anne Heche a intrat cu mașina într-o casă din Los Angeles, iar autoturismul a luat foc. Actrița a suferit arsuri grave, dar și leziuni cerebrale. A fost ținută în viață doar de aparate.

Investigație încheiată

Departamentul de Poliție din Los Angeles a anunțat că odată cu decesul actriței, se încheie și investigația în legătură cu accidentul în care a fost implicată Anne Heche.

Au existat mai multe zvonuri că actrița ar fi fost drogată în momentul în care a provocat accidentul, dar acest lucru ar fi fost foarte greu de dovedit având în vedere că i s-au administrat și numeroase sedative în momentul în care a ajuns în camera de gardă.

Viață tumultoasă

Anne Heche a apărut în mai multe filme în anii 1990, printre care „Six Days, Seven Nights” sau „Donnie Brasco”. De asemenea, este cunoscută pentru rolul ei din telenovela „Another World”, care i-a adus un premiu Daytime Emmy în 1991. Anne Heche a apărut în 2020 și în show-ul de televiziune „Dancing with the Stars”.

Actrița a ajuns în atenţia tabloidelor în anii 1990 pentru relaţia cu actriţa de comedie Ellen DeGeneres în perioada când aceasta din urmă a dezvăluit public că este lesbiană. După ce s-a despărţit de DeGeneres, Heche s-a căsătorit cu cameramanul Coleman Laffoon, de care a divorţat ulterior. A urmat apoi o relaţie de câțiva ani cu actorul James Tupper, coleg de distribuţie în serialul de televiziune „Men in Trees”.

Actrița are doi copii, un băiat de 20 de ani al cărui tată este Coleman Laffoon și un alt băiat, de 13 ani, al cărui tată este James Tupper, potrivit digi24.ro.