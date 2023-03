Actorul care a jucat rolul lui Dobby în filmul „Harry Potter”a murit. „Viața nu va mai fi niciodată la fel fără el”

Actorul care a jucat rolul lui Dobby în filmul „Harry Potter” a murit după ce s-a prăbușit în fața unei gări din Londra. El mai era ținut în viață doar de un aparat. Fiica sa, Sophie Jayne Grant, în vârstă de 28 de ani, s-a declarat „devastată” și și-a numit tatăl „o legendă în multe feluri”. Aceasta a spus că tatăl ei „a adus întotdeauna câte un zâmbet pe fața tuturor – ar fi făcut orice pentru oricine și era un mare fan al lui Arsenal”.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a declarat: „Am fost chemați joi, 16 martie, la ora 2,08pm:00, pentru a raporta un incident la stația St Pancras, Euston Road. Am trimis un echipaj de ambulanță și un medic într-o ambulanță”. Iubita actorului, Maria Dwyer, în vârstă de 64 de ani, l-a descris ca fiind „dragostea vieții ei”. Ea a adăugat: „Viața nu va mai fi niciodată la fel fără el.”

Actorul s-a făcut remarcat în rolul unui Ewok în cel de-al șaselea episod cinematografic din Star Wars, în 1983. A fost spiriduș în Labyrinth – Where Anything Is Possible în 1986 – unde a jucat alături de David Bowie – și a revenit din nou ca spiriduș în Harry Potter în 2001. El a fost și dublură în filmele Legend (1985) și Willow (1988). După ce a studiat actoria, Grant a lucrat timp de mulți ani în spectacole cu personaje alternative.

Paul a mai jucat alături de Harrison Ford și Mark Hammill, marii protagoniști din Star Wars. El avea doar 1,30 metri, iar regizorii erau fascinați de acest lucru.

A fost dependent de droguri

Chiar dacă a avut un succes formidabil în actorie, Paul a povestit că a avut mari probleme din cauza dependenței de droguri.

„Am fost pe cocaină și tocmai s-a înrăutățit. Beau și fumez ce pot. Sunt bine, dar am nevoie de ajutor. Am avut o familie, am fost căsătorit, acum sunt divorțat. Am pierdut totul. Nu am nimic, lucrurile mele, fotografiile, hainele sunt peste tot. Nu știu ce vreau în acest moment. Am avut bani, i-am aruncat în aer, i-am cheltuit pe droguri și prostituate. Am cheltuit o mulțime de bani pe droguri și prostituate, bani din filme”, a declarat el în urmă cu ceva vreme, potrivit Skynews.