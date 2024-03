Actor condamnat pentru hărțuire sexuală. Acuzațiile datează din 2017

Hărțuire sexuală în platourile serialului Squid Game. Unul dintre actorii serialului a fost condamnat de o instanță pentru că ar fi sărutat o femeie fără voia ei.

Actorul O Yeong-su, laureat al unui Glob de Aur în 2022 pentru rolul din serialul Squid Game, a fost condamnat. În vârstă de 79 de ani, el a primit o pedeapsă cu suspendare, după cum a declarat un oficial al tribunalului.

Actorul sud-coreean O Yeong-su a jucat în primul sezon al serialului Netflix „Squid Game”. El s-a confruntat cu acuzațiile de hărțuire sexuală, pe care le-a negat, în anul 2017. O femeie l-a acuzat că ar fi îmbrăţişat-o şi ar fi sărutat-o pe obraz, împotriva voinţei ei. Judecătorii l-au găsit vinovat, deși a respins toate acuzațiile și a decis să fie pedepsit.

Actorul a fost pus sub acuzare în 2022, iar procurorii au cerut o pedeapsă de un an de închisoare. În urma acuzațiilor de hărțuire sexuală, actorul sud-coreea a renunțat la un viitor film în Coreea de Sud.

O instanță a Tribunalului districtual Suwon din Coreea de Sud l-a condamnat pe O Yeong-su la opt luni de închisoare, cu suspendare timp de doi ani. De asemenea, actorul trebuie să participe la un program de 40 de ore pentru tratamentul împotriva violenței sexuale, relevă Reuters.

În timp ce părăsea tribunalul, O Yeong-su a declarat că intenționează să facă apel, iar pentru această procedură are la dispoziție șapte zile.

'Squid Game' Actor O Yeong-Su Convicted Of Sexual Misconduct Over Allegations He Hugged & Kissed Woman On Cheek Against Her Wishes https://t.co/9VxRnZTmbD

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 15, 2024