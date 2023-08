Celebrul actor, câștigător al Emmy pentru rolul din „This Is Us”, a murit. Avea doar 66 de ani

Actorul Ron Cephas Jones a murit la vârsta de 66 de ani. Un reprezentant al lui Jones a confirmat sâmbătă moartea actorului pentru ABC News. Acesta a spus că frumusețea, generozitatea, bunătatea şi inima regretatului actor au fost simțite de oricine a avut norocul de a-l cunoaşte.

Ron Cephas Jones era cel mai bine cunoscut publicului din „This Is Us” în rolul lui William Hill, tatăl biologic al lui Randall Pearson, interpretat de Sterling K. Brown.

„Actorul iubit și premiat Ron Cephas Jones a murit la vârsta de 66 de ani din cauza unei probleme pulmonare. De-a lungul carierei sale, căldura, frumusețea, generozitatea, bunătatea și inima lui au fost simțite de oricine a avut norocul de a-l cunoaște. Frumusețea interioară și sufletul lui Ron au fost evidente pentru publicul uriaș. A lăsat în urmă pe fiica sa Jasmine Cephas Jones.”

El a câştigat două premii Emmy pentru rolul lui William Hill din serialul de succes „This Is Us” şi a fost nominalizat de patru ori în total. Ambele premii Emmy au fost pentru „Actor invitat remarcabil într-un serial dramatic”.

Sursa foto: Facebook

Ron Cephas Jones a jucat şi în celebrul serial „Mr. Robot”

Pe lângă rolul său în „This Is Us”, Ron a jucat într-o mulţime de alte seriale TV, cum ar fi: „Mr. Robot”, „The Get Down”, „Law & Order: Crimă Organizată”, „Better Things”, „Truth Be Told”, „Luke Cage” şi „Looking For Alaska”.

Ca răspuns la vestea morții sale, Sterling K. Brown a postat un omagiu, amintindu-și cu drag de celebrul actor de la Hollywood.

„Unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-a văzut vreodată lumea nu mai este printre noi. Jones a murit, iar lumea este mai puțin strălucitoare. Frate, ești iubit. Și îmi va fi dor de tine. Be vedem când ajung acolo”.

El declarase în urmă cu ceva timp pentru The New York Times că a fost diagnosticat cu o boală pulmonară cronică, şi a avut nevoie de un dublu transplant de plămâni. A fost operat la Centrul Medical Ronald Reagan UCLA în 2020, unde a fost pacient timp de aproape două luni, potrivit abcnews.go.com.