A murit primul medic ortoped român acceptat în Comitetul ISAKOS. Avea doar 63  de ani

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş a anunţat, sâmbătă, că a murit doctorul Tiberiu Băţagă, şeful Clinicii de Ortopedie-Traumatologie. Reputatul medic a devenit primul ortoped din România care a fost acceptat ca membru al Comitetului pentru artroplastia de genunchi ISAKOS, la cel de-al 14-lea Congres Bienal al International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine.

Potrivit anuţului făcut de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, prof. dr. Tiberiu Băţagă a fost cel care a coordonat Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie timp de 17 ani.

„Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi întreg colectivul Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie transmit sincere condoleanţe şi se alătură cu multă compasiune familiei Băţagă, în aceste momente grele, prilejuite de trecerea prematură în eternitate a domnului prof. dr. Tiberiu Băţagă, cel care a coordonat Secţia Clinică Ortopedie şi Traumatologie timp de 17 ani şi un nume foarte apreciat pe plan naţional şi internaţional în domeniul ortopediei şi traumatologiei.

În luna iunie a acestui an, prof. dr. Tiberiu Băţagă a devenit primul ortoped din România care a fost acceptat ca membru al Comitetului pentru artroplastia de genunchi ISAKOS, la cel de-al 14-lea Congres Bienal al International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine, de la Boston, SUA. Dispariţia sa lasă un gol imens în rândul discipolilor săi şi al multor generaţii de studenţi, fiind o pierdere inestimabilă pentru comunitatea medicală mureşeană”, se arată în comunicatul SCJU Târgu Mureş.