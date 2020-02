Este vorba de A.M., o tânără balerină care a povestit pentru revista „Nuovo” cum a fost molestată de Antonio Zequila. Declarațiile pe care le-a făcut sunt destul de dure, românca spunând că retrăiește și acum experiența care a avut loc în 2015. Atacul s-a întâmplat la competiția Miss Made In Italy.

„Într-o seară am interpretat un număr de dans din buric, marea mea pasiune și m-a observat. M-a invitat în camera lui de hotel, unde mi-a spus că am talent și că vrea să-mi vorbească despre muncă. M-a ademenit în camera lui să vorbesc despre muncă, apoi m-a sărutat. M-am blocat și el a încercat din nou. Din fericire am reușit să evadez”, a povestit fata.

„Când am intrat în camera mi-a spus că o cunoaște foarte bine pe Mara Venier – a spus Andrada -. Și a spus că, dacă aș vrea, mă va lăsa să particip la Tu si que vales. Apoi a început să mă felicite până când, între un cuvânt și altul, m-a sărutat. Gestul m-a tulburat, m-am simțit molestată. A încercat să mă calmeze: m-a făcut să stau pe pat, a spus că nu se va întâmpla nimic și, în schimb, a încercat să mă sărute a doua oară”, a continuat Andrada.

Acela a fost momentul în care fata a luat atitudine:

„Îmi pare rău, dar nu sunt genul acela de fată”. Am fugit din cameră, fără să aștept reacția lui. Am reușit să fug din cameră. Am vorbit cu alte concurente care mi-au descris experiențe similare.

De ce am așteptat să vorbesc? Pentru că toată lumea din acest mediu îți spune să taci, dar acum am văzut ce se întâmplă în „casa” Big Brother. Cum este posibil acest lucru?”, a încheiat fata, potrivit Gazeta românească.

