Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american

Al doilea mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat joi că a acceptat să vândă cea mai mare parte a activelor sale din afara Rusiei către firma americană de capital privat Carlyle Group, într-o tranzacție estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Informația a fost transmisă de Reuters și este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților americane.

Decizia intervine în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite ca urmare a conflictului din Ucraina, care obligă compania rusă să renunțe la portofoliul său global într-un termen limitat stabilit de autoritățile americane.

Potrivit informațiilor furnizate de Reuters, Trezoreria Statelor Unite a acordat Lukoil termen până la data de 28 februarie pentru a-și vinde activele externe, ca parte a regimului de sancțiuni aplicat companiilor energetice ruse. Dacă tranzacția cu Carlyle va fi finalizată, aceasta ar marca încheierea strategiei de extindere internațională a Lukoil, compania rusă cu cea mai mare expunere pe piețele externe de energie.

Lukoil a precizat, într-un comunicat oficial, că a convenit vânzarea unității LUKOIL International GmbH, entitatea care gestionează operațiunile și participațiile grupului din afara Rusiei.

Portofoliul LUKOIL International GmbH include operațiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic. Printre acestea se numără o participație majoritară în câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak, precum și rafinării și infrastructură de distribuție în mai multe state europene.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și operează o rețea de aproximativ 300 de stații de distribuție a carburanților. Aceste active fac parte din pachetul inclus în acordul anunțat, conform informațiilor Reuters.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a declarat Lukoil.

La rândul său, Carlyle a transmis că finalizarea tranzacției depinde de verificări suplimentare și de aprobările autorităților de reglementare competente.

Lukoil și Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, au fost sancționați de Statele Unite în luna octombrie a anului trecut. Măsurile au fost justificate de administrația americană prin ceea ce a fost descris drept progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte dintr-o inițiativă a președintelui american Donald Trump de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a accepta un acord care să conducă la încheierea conflictului din Ucraina.

Surse au indicat că cel puțin 12 potențiali cumpărători și-au manifestat interesul pentru activele Lukoil, inclusiv companiile americane Exxon și Chevron, conglomeratul IHC din Abu Dhabi și Midad Energy din Arabia Saudită.

Lukoil a mai precizat că tranzacția cu Carlyle nu include activele sale din Kazahstan. Autoritățile de la Astana au anunțat că au depus o ofertă separată către guvernul SUA pentru achiziționarea participațiilor Lukoil în proiectele energetice din această țară, inclusiv în Consorțiul Caspian Pipeline și câmpul petrolier Tengiz.

Până în prezent, Trezoreria SUA a blocat două încercări de vânzare a activelor Lukoil: una către grupul comercial elvețian Gunvor, în octombrie, și o alta, în decembrie, care viza un schimb de acțiuni propus de Xtellus Partners.