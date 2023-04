Acțiunile First Republic Bank au scăzut drastic de la începutul acestui an. Clienții au retras peste 100 de miliarde de dolari

Acțiunile First Republic Bank s-au prăbușit pe bursa din New York cu 21% chiar după ce ședința de pe Wall Street privind programul after-hours s-a terminat. Banca bogaților din Statele Unite a anunțat anterior că explorează noi opțiuni în contextul în care depozitele sale au scăzut cu peste 100 de miliarde de dolari. Această sumă a depășit chiar și estimările analiștilor. Scăderea a avut loc în primul trimestestru.Ulterior, banca a anunțat că sunt analizate noi opțiuni, inclusiv, restructurarea bilanțului. First Republican Bank vrea să reducă împrumuturile de la Federal Reserve Bank, dar și soldurile împrumuturilor. În plus, aproape 20-25% dintre angajați vor fi concediați în al doilea trimestru. „Luăm măsuri pentru a ne reduce semnificativ cheltuielile pentru a ne alinia cu obiectivul nostru de reducere a dimensiunii bilanţului”, a declarat directorul executiv al băncii.Jurnalițtii Wall Street Journal au explicat că această bancă nu oferă credite pentru locuințe persoanelor care au venituri mai mici și nici americanilor cu origini în America Latină sau celor de culoare. First Republic Bank se află în centrul antenției, mai ales, după ce Silicon Valley Bank a intrat în faliment în urmă cu o lună. Încrederea în băncile regionale din SUA a fost afectat în acel moment, iar clienții au decis să își mute averea către instituții mai mari. „Odată cu închiderea mai multor bănci în luna martie, ne-am confruntat cu ieşiri de depozite fără precedent”, a declarat Neal Holland, director financiar.

Cu cât au scăzut depozitele First Republican Bank

Depozitele băncii americane au scăzut de la 176,43 miliarde de dolari în trimestrul al patrului al anului trecut la 104,47 de miliarde de dolari la începutul acestui an. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că banca a primit 30 de miliarde de dolari în depozite combinate de la Bank of America Corp, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co şi Wells Fargo & Co. Dacă excludem ajutorul marilor bănci, scăderea depozitelor a fost de aproape 102 miliarde de dolari.