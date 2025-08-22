International Achitare istorică în Thailanda. Fostul premier scutit de acuzațiile de lezmajestate







Fostul premier al Thailandei, Thaksin Shinawatra a fost achitat vineri de acuzațiile de insultă la adresa monarhiei, potrivit Financial Times.

Decizia Curții Penale din Bangkok a stabilit că nu a existat intenția de a defăima monarhia, însă procurorii pot face apel.

Această hotărâre apare în contextul mai multor probleme juridice care afectează familia Shinawatra și relevă tensiunile continue dintre fostul clan politic și establishmentul militar-royalist.

Thaksin Shinawatra, fost miliardar și magnat al telecomunicațiilor, risca până la 15 ani de închisoare conform legii stricte privind defăimarea monarhiei.

Acuzațiile au vizat comentarii făcute în 2015 pentru presa sud-coreeană despre lovitura de stat care a forțat demisia surorii sale, Yingluck Shinawatra, de la conducerea guvernului.

Curtea penală din Bangkok a concluzionat că afirmațiile nu au avut intenția de a denigra familia regală, ceea ce a dus la respingerea cazului.

Avocatul lui Thaksin, Winyat Chartmontri, a declarat că echipa juridică va prioritiza fiecare caz în funcție de calendarul proceselor, subliniind că „fiecare dosar este extrem de important” și că, până în prezent, nu există motive de îngrijorare privind evoluția juridică a fostului premier.

Deși achitat în procesul privind insultarea monarhiei, Thaksin Shinawatra rămâne implicat în alte cazuri penale.

Un verdict programat pentru 9 septembrie va decide dacă perioada de detenție în spital de anul trecut va fi considerată parte dintr-o condamnare anterioară pentru corupție și abuz de putere.

În paralel, fiica sa, Paetongtarn Shinawatra, actualul prim-ministru, urmează să primească un verdict într-un alt proces care ar putea duce la demiterea sa.

De la introducerea secțiunii 112 a Codului Penal thailandez, care incriminează critica la adresa regelui, reginei sau moștenitorului tronului, peste 280 de persoane au fost acuzate.

Fiecare infracțiune poate atrage o pedeapsă de la trei la 15 ani de închisoare, ceea ce evidențiază severitatea legislației și impactul acesteia asupra libertății de exprimare.

Achitarea lui Thaksin Shinawatra poate avea efecte semnificative asupra peisajului politic thailandez.

Familia sa a fost un actor central în opoziția față de establishmentul militar-royalist, iar decizia instanței ar putea influența percepția publică asupra limitelor libertății de exprimare în Thailanda.

Pe plan regional, evoluția cazului este urmărită îndeaproape de organizațiile pentru drepturile omului și de comunitatea internațională, care monitorizează respectarea normelor democratice.

În plus, acest verdict ar putea afecta relațiile politice interne, în special în contextul viitoarelor alegeri și al posibilelor reforme juridice.

Precedentul creat prin achitarea fostului premier ar putea fi invocat de alte persoane acuzate sub legea lèse majesté, ceea ce ar putea duce la reevaluarea aplicării acestei legislații stricte.