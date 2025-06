Social Accident teribil cu doi dolescenți aflați pe o motocicletă. Unul a fost prins sub o mașină







Scene teribile surprinse de oamenii prezenți la locul accidentului care a avut loc în această după-amiază în comuna Petreasa din județul Bihor. Trupul unul adolescent de 16 ani a ajuns sub o mașină.

Adolescentul de 16 ani a acroșat o mașină, care l-a proiectat pe contrasens

Două automobile și o motocicletă au fost implicate în teribilul accident care a avut loc azi, după orele amiezii, în comuna Petreasa. Pe motocicletă se aflau doi puști. Unul de 13 ani și unul de 16 ani. În circumstanțe care încă nu au fost elucidate, trupul adolescentului de 16 ani a fost prins sub unul dintre autoturismele implicate în incidentul rutier.

Se pare că adolescentul de 16 ani avea permis pentru a conduce motocicletă / moped de anumite tipuri. Adolescentul n-ar fi respectat distanța față de autoturismul care circula în fața sa. Din cauza nerespectării distanțe ar fi acroșat autoturismul din fața sa. Motocicleta ar fi fost proiectată pe contrasens. Acolo unde a fost acroșată de o altă mașină.

Adolescentul, în cod roșu

Salvatorii sosiți la locul groaznicului accident au hotarât să activeze codul roșu. Codul roşu este o procedură specială pentru accidente colective şi dezastre. Presupune manifestări deosebit de rapide şi efecte limitate în timp. Medicul evaluează rapid situaţia şi decide când este activat Planul de cod roşu. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă preia în coordonare inclusiv ambulanţele. Sistemul fiind unul cu comandă unică. Pompierii au reușit să descarcereze adolescentul aflat sub mașină. Acesta era conștient. Au acordat primul ajutor ambilor minori implicați în accident. Băiatului aflat sub mașină, medicii i-au acordat cod roșu la fața locului, după care a fost transportat la spital. Se pare că adolescentul de 16 ani are fractură de femur și e în stare gravă. Băiatul de 13 an are escoriații.

„Au intervenit echipaje de primă intervenție și de prim ajutor de la Secția de Pompieri Beiuș, echipajul de descarcerare grea de la Detașamentul 1 Oradea, echipajul de Terapie Intensivă al SMURD Bihor alături de medic de urgență și un echipaj al Seviciului de Ambulanță Județean”,a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana.