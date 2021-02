Accident îngrozitor. Supraviețuitoarea unui accident a povestit experiența paranormală prin care a trecut. Ca și alți oameni, a trecut de la viață la moarte și înapoi în câteva clipe.

Entuziaștii cercetători ai experiențelor de viață după moarte au publicat relatarea unui supraviețuitor al unui accident de mașină care susține că și-a părăsit corpul în timpul unei experiențe terifiante. Senzația a însoțit un graznic accident de circulație, când protagonista poveștii a zburat prin parbrizul mașinii sale.

Femeia, care a fost cunoscută doar ca Makaila, a descris accidentul îngrozitor, care a marcat-o profund. Makaila a împărtășit senzațiile cu Near-Death Experience Research Foundation (NDERF), susținând că a ajuns în pragul morții cu doar o lună în urmă. Conducea acasă de la locul de muncă într-o noapte ploioasă, când mașina ei a scăpat de sub control într-o curbă. Makaila a spus: „Mașina mea a derapat, a ieșit de pe șosea, s-a răsturnat de trei ori. La a treia răsucire, am fost aruncată din vehicul prin parbriz.

Am crezut că este un vis, până când mi s-a spus că am fost deplin conștientă tot timpul”.

Următorul lucru pe care Makaila pretinde că și-l amintește este că s-a trezit pe un alt tărâm. L-a comparat-o cu o cameră neagră, care avea pereți invizibili dincolo de care putea vedea stelele. Camera era rece și întunecată, dar, paradoxal, Makaila a pretins că se simțea bine în aceea atmosferă. Ea a spus: „Am simțit o prezență în spatele meu. Am simțit că prezența era mult prea apăsătoare, ca și cum ceva nu ar fi fost în regulă. De fapt, când m-am uitat în spate, eram tot eu, așa cum arătam în copilărie. Eram îmbrăcată într-un alb pur”.

Viață după moarte. Accident îngrozitor

Marginea plafonului, zona care se lega de pereți era vizibilă, ca un fir strălucitor, suprapus, argintiu. Din cauza prezenței neobișnuite, Makaila a vrut să părăsească imediat aceea cameră și a fugit spre pereți. Ea a spus că deodată o ușă s-a deschis și o lumină strălucitoare era pe cealaltă parte. De îndată ce a mers spre lumină, Makaila s-a trezit într-o ambulanță, plină de sânge.

Ea a povestit: „Când am aflat adevăratele detalii ale accidentului meu, mi s-a spus că am fost pe deplin conștientă și am început să vorbesc cu primii oameni care au ajuns la fața locului. Dar nu mi-am amintit de asta. Mi-am amintit doar acel vis. Martorii pe care i-am întâlnit după accidentul meu erau uimiți. Toți au spus că sunt siguri că aș fi murit la cât de rău a fost accidentul, cât de mult sânge pierdusem, cât de grave erau rănile mele”.

În schimb, Makaila susține că a suferit doar o lovitură la coloana vertebrală, unele răni minore pe corp și o lovitură la cap. După ce a fost internată la spital, a fost externată în doar trei zile.

Dar, deși sunt relatări incredibile, experții ar contesta ideea că experiența Makailei este paranormală. Oamenii de știință au prezentat o serie de teorii pentru a explica astfel de experiențe. O teorie sugerează că pacienții cu NDE (Near-Death Experience) suferă de halucinații cauzate de un flux insuficient de oxigen către creier. O altă teorie susține că NDE sunt halucinații cauzate de moartea celulelor creierului.

