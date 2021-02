Viață după moarte Supraviețuitorul unui atac de cord povestește o scenă incredibilă.

Un supraviețuitor al unui atac de inimă și-a amintit că s-a văzut întins pe o masă de operație într-o experiență care l-a dus la hotarul dintre viață și moarte . Această imagine a fost confirmată exactă de fapt de către doctorii prezenți în sala de operație. Chiar dacă aceștia sunt, în general, mai sceptici atunci când vine vorba despre fenomene paranormale. Cu toate acestea, un bărbat a descris un sentiment de detașare când și-a văzut corpul aparent lipsit de viață pe o masă de operație. Șoferul de camion Al Sullivan a spus că scena îl prezenta ​​cu ochii închiși, cu pieptul tăiat și cu inima expusă, într-o sală de operație. El a spus că s-a simțit confuz când a văzut un bărbat îmbrăcat ca un chirurg care se plimba prin cameră imitând un pui cu mișcarea brațelor. Al Sullivan a fost supus unei operații de bypass coronarian cvadruplu.

La câteva zile după procedură, Al Sullivan l-a vizitat pe chirurgul său și l-a întrebat cu privire la mișcarea brațului, cea care semăna cu o bătaie din aripi. Imediat doctorul și-a amintit, întrebându-l cum a aflat despre asta. Doctorul a spus: „Cine ți-a spus despre asta? Trebuie să fi făcut ceva bine, pentru că ești încă aici, nu-i așa?”

Doctorul confirmă

Bruce Greyson, profesor emerit de psihiatrie și științe neurocomportamentale de la Universitatea din Virginia, căruia i s-a spus povestea de către Al Sullivan, a luat legătura cu chirurgul pentru a afla dacă pacientul a văzut cu adevărat ceva. În mod surprinzător, chirurgul a recunoscut că își mișca coatele într-o astfel de mișcare după ce și-a sterilizat mâinile. Era prezent în sala de operație pentru a-și instrui asistenții.

Relatarea a fost dezvăluită în cartea doctorului Greyson After: A Skeptical Scientist’s Journey to Understand Life and Beyond, publicată de The Daily Mail.

Dumnezeu a fost acolo, povestește un alt supraviețuitor al unei asemenea experiențe, ce poate fi catalogată ca fiind în afara corpului uman, ba chiar sfidând legi ale fizicii. Isus Hristos a fost acolo, povestește un alt supraviețuitor al unei asemenea experiențe, ce poate fi catalogată ca fiind în afara corpului uman, ba chiar sfidând legi ale fizicii: Dumnezeu a fost acolo.

Experiențele de viață aproape de moarte (NDE) continuă să fie cercetate de experți, în încercarea de a găsi un motiv științific al fenomenului. Până la o treime dintre cei care au avut o relație strânsă cu moartea, au raportat NDE. Sentimentele frecvente experimentate de cei care au avut NDE includ mulțumirea, detașarea psihică de corp și intrarea într-o lumină puternică.

Oamenii de știință Olaf Blanke și Sebastian Dieguez au propus comunității științifice două tipuri de experiențe aproape de moarte. Prima categorie implică emisfera stângă a creierului și arată un sentiment modificat al timpului și senzația de zbor. Al doilea tip este conectat la emisfera dreaptă și se caracterizează prin percepția spiritelor și auzirea vocilor și sunetelor.

Legile Universului, dar și modul în care funcționează mintea umană sunt încă departe de a fi cunoscute în profunzime. De partea cealalta se află oameni care încearcă să poată dovedi existenta faptului că există viață după moarte, pur și simplu…

