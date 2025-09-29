Accesul public, interzis în Windsor Great Park. Decizia care i-a înfuriat pe localnici

Excluderea permanentă a accesului din zona adiacentă noii reședințe a Prințului William și a Prințesei Kate a stârnit un val de nemulțumire în rândul localnicilor, potrivit SOCA.

Evenimentul vizează închiderea definitivă a unei parcări și a unei porți de acces (Cranbourne Gate) către Windsor Great Park, folosite de ani de zile de rezidenți, mulți dintre ei plătind o taxă anuală de 110 lire sterline.

Măsura, impusă de Home Office și Poliția Thames Valley sub incidența Legii privind Criminalitatea Organizată și Poliția (SOCPA) din 2005, transformă o zonă de aproximativ 150 de acri într-o „zonă privată” menită să protejeze familia regală, inclusiv pe copiii lor, George, Charlotte și Louis, la noua lor casă, Forest Lodge.

Relevanța majoră a acestei decizii nu stă doar în mutarea regală, ci și în modul rapid și neconsultat în care statul a restrâns drepturile de acces ale publicului, determinând unii localnici să o descrie ca pe o „palmă dată în obraz.”

Decizia de a institui o zonă privată de 2,3 mile de perimetru în jurul reședinței Forest Lodge, o casă georgiană listată de Gradul II, vine pe fondul unei dorințe clare a Prințului și Prințesei de Wales de a obține un nou început și mai multă intimitate.

Mutarea la Forest Lodge, considerată „casa lor pe veșnicie” de unii, urmează unei perioade dificile petrecute la Adelaide Cottage, marcată de trecerea în neființă a Reginei Elisabeta a II-a și de recentele diagnostice de cancer ale Regelui Charles și ale Prințesei Kate.

Conform planurilor întocmite de Home Office, Forest Lodge a fost listată ca „nouă reședință” pe terenul privat al Domeniului Coroanei (Crown Estate).

Documentul oficial explică necesitatea măsurii:

„Motivul pentru desemnare este că situl era anterior în uz de către chiriași neprotejați, astfel încât desemnarea terenului și a proprietății nu era necesară.

Prin relocarea unei persoane principale protejate care locuiește la situl Forest Lodge, aceasta reflectă utilizarea sa ca parte a terenului Coroanei mai larg din Windsor și, prin urmare, este adecvat să i se acorde acestui sit aceeași protecție ca și altor proprietăți ale Coroanei desemnate în conformitate cu secțiunea 128 din SOCPA 2005.”

Măsurile de securitate depășesc simpla închidere a porților. Au fost instalate garduri perimetrale masive din lemn, au fost plantați copaci pentru intimitate, iar camere speciale CCTV și cabluri de supraveghere au fost îngropate în sol, demonstrând angajamentul total al autorităților pentru a crea o zonă privată impenetrabilă.

Actul adus de ministrul securității, Dan Jarvis, conferă forțelor de ordine „puteri de arestare pentru intruși” și acționează ca un „element de descurajare a incursiunilor”.

Reacția localnicilor a fost una de frustrare și dezamăgire, în ciuda acceptării generale a necesității de securitate a familiei regale.

Principala sursă de furie provine din faptul că mulți dintre ei plăteau o taxă anuală de întreținere pentru a avea acces, iar decizia de închidere a venit cu un preaviz de doar câteva zile.

O femeie din Winkfield citată de The Sun, care folosea zona de zeci de ani, a transmis un sentiment larg răspândit:

„Mulți dintre noi ne-am plimbat câinii aici de 20 de ani, așa că să ni se spună că nu mai putem face asta este o palmă în obraz. Plătim anual pentru întreținerea unui parc, dar nu ni se va mai permite să folosim o parte din el.” Ea a subliniat și inconvenientul logistic:

„Acum va trebui să mă urc în mașină pentru a conduce mai departe ca să-mi plimb câinele.”

Tom Bunn, un inginer mecanic de 32 de ani din Maidenhead, care venea regulat pentru a-și plimba câinele, Mr. Brown, și-a exprimat sentimentele amestecate.

„Evident că este dezamăgitor, deoarece câinele meu iubește locul ăsta. Venim aici la fiecare câteva săptămâni și acum va trebui să găsim altundeva ca el să-și facă kilometrii. Dar înțeleg perfect că siguranța lui William, a lui Kate și a familiei lor este primordială, așa că ar trebui să ne asigurăm că pot trăi fericiți aici.”

Aceste declarații subliniază conflictul dintre dreptul la intimitate și securitate al familiei regale și dreptul publicului de a folosi spațiile verzi pentru care plătește, creând un paradox al excluderii de pe terenul pe care îl considerau al lor.

Punctul nevralgic în implementarea zonei private este lipsa totală de consultare publică. Legea SOCPA 2005 permite ca terenurile Coroanei și proprietățile care aparțin Regelui sau moștenitorului imediat să fie desemnate ca zone protejate fără a necesita acordul cetățenilor.

Decizia a fost convenită de „toți cei implicați,” inclusiv Poliția Thames Valley și Casa Regală. Faptul că decizia nu a necesitat consultare a fost justificat prin necesitatea urgentă de a oferi aceeași protecție de care beneficiază alte proprietăți ale Coroanei.

O altă localnică a ținut să precizeze că simte că decizia nu a venit din partea Prințului William și a Prințesei Kate, ci a fost o măsură impusă de preocupările de securitate ale statului.

„Îi iubim pe membrii familiei regale și pe William și Kate și suntem încântați că se mută la Forest Lodge. Este clar că închiderea acestei parcări nu vine de la ei, ci se datorează preocupărilor de securitate,” a adăugat ea.

Această măsură de excludere permanentă nu afectează doar poarta Cranbourne, ci și alte puncte de acces precum Sandpit Gate, Woodend Gate și South Forest, indicând o consolidare extinsă a securității în jurul întregii proprietăți.

Consecința imediată a fost o notă adresată membrilor Windsor Great Park, care plăteau pentru acces, în care li se oferea posibilitatea de a-și anula abonamentul din cauza „schimbărilor importante de acces.”

Situația de la Forest Lodge este un studiu de caz clasic al echilibrului fragil dintre securitatea de stat și accesul public la resurse comune.

În timp ce majoritatea localnicilor înțelege și acceptă importanța supremă a protejării moștenitorului tronului și a familiei sale, modul rapid și fără preaviz în care a fost impusă excluderea a lăsat un gust amar.

Închiderea a 150 de acri de spațiu verde și a unei parcări folosite de zeci de ani, sub umbrela Legii SOCPA, reafirmă prioritatea absolută pe care statul britanic o acordă protecției figurilor regale, chiar și cu prețul înstrăinării unei părți a comunității locale care, în esență, este loială Coroanei.