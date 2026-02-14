Acatistul Sfintei Mucenite Filofteia. Se citește pentru protejarea copiilor și a căsătoriilor

Sfânta Filofteia este recunoscută drept ocrotitoare a copiilor și a familiei. De asemenea ea poate fi invocată inclusiv pentru găsirea unui partener potrivit și întemeierea unei familii.

Rugăciunea special dedicată sfintei se consideră că ajută inclusiv pentru vindecarea bolilor. Aceasta este cunoscută pentru binecuvântarea căsătoriei și protecția celor mici, dar și pentru împlinirea diferitelor nevoi spirituale.

Ea este recunoscută pentru minunile pe care le face pentru protecția celor mici și binecuvântarea căminului.

Fetele care nu sunt măritate și doresc să își întemeieze o familie pot să ceară ajutorul Sfintei. Ea este recunoscută pentru faptul că ajută la găsirea partenerului. De altfel, tinerii care au orice fel de încercări pot să apeleze la ajutorul ei. Sfânta este ocrotitoare a fecioarelor și este adusă ca model de sfințenie încă din copilărie.

Acatistul se citește ori de câte ori este nevoie. Cel mai bine ar fi în jurul zilei de 7 decembrie atunci când este prăznuită Sfânta. Pe de altă parte, cei care vor să insite pot citi rugăciunea 40 de zile. De preferat rugăciunea se va citi cu credință dimineața sau seara.

Sfânta Filofteia s-a născut în Bulgaria, în secolul XIII în apropiere de Veliko Târnovo. Deși a rămas fără mamă de foarte mică, Sfânta a arătat o milă aparte tuturor celor din jur. Doar că tatăl ei s-a recăsătorit, iar mama vitregă a fost extrem de rea cu ea. Chiar și așa, Sfânta nu s-a oprit din a face fapte bune.

Lucru care la un moment dat l-a mâniat pe tatăl ei care a aruncat cu toporul după ea și a nimerit-o în călcâi. Sfânta a murit imediat și locul acela s-a umplut de lumină. Trupul ei nu a putut fi mișcat până când mai marii preoți de acolo nu au menționat mânăstirea de la Curtea de Argeș. Abia atunci trupul ei s-a ușurat și a fost adusă în România.