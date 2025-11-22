Academicianul Ioanel Sinescu, premiat pentru 50 de ani de excelență în chirurgia urologică la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025

Academicianul prof. univ. dr. Ioanel Sinescu a fost premiat în cadrul Galei Capital Performeri din Sănătate 2025 pentru 50 de ani de activitate în urologie, o jumătate de secol în care a construit un reper profesional, un centru de excelență și o școală medicală care a format generații întregi de chirurgi.

În fața unei săli care l-a aplaudat în picioare, momentul dedicat sa subliniat rolul său în dezvoltarea chirurgiei urologice moderne — un drum definit prin curaj, acumulare continuă, viziune și responsabilitate față de pacienți și colegi. Prezentarea premiului a deschis un arc peste timp, din anii ’80 ai primelor specializări în SUA, până la statutul actual de centru european certificat.

Gazda evenimentului, Ileana Ilie, a introdus momentul cu o formulare care a stabilit imediat tonul solemn și recunoașterea unanimă:

„Academician, profesor universitar dr. Ioanel Sinescu, președintele Asociației Române de Urologie. Domnul academician nu este doar un nume, este un reper. Medic, profesor universitar, fondator și lider al Asociației Române de Urologie, dar mai presus de toate, un om care a salvat mii de vieți și a format generații întregi de medici, cinci decenii de practici, cercetare și dedicare neîntreruptă. Cinci decenii în care standardele chirurgiei urologice din România au fost ridicate constant. Este o onoare să vă avem în această seară aici alături de noi și vă invit la microfon, domnule profesor.”

Profesorul Sinescu și-a început discursul cu o mulțumire și cu o observație care a atins direct situația sistemului medical:

„Bună seara tuturor, vă mulțumesc foarte mult pentru nominalizare. Obrigado. Sunt cu dumneavoastră în această seară aici și pentru că atmosfera este creată pentru a scoate în evidență lucrurile bune care se petrec în sistemul medical. Chiar dacă foarte adesea... tot ce se apreciază în afara... sistemului în sine, nu este chiar favorabil nouă celor care lucrăm în spitale. Nici n-ar putea fi în totalitate și nici nu pretindem acest lucru. Important este că medicina românească progresează și progresează foarte mult.”

În continuarea discursului, profesorul Sinescu a dorit să sublinieze nivelul actual al centrelor medicale românești: „N-aș spune că în momentul de față nu sunt centre în România la nivelul celor europene și poate chiar mai bune. Vă rog să nu vă mire această... apreciere pe care o fac pentru că așa este. Cunosc foarte bine cel puțin în specialitatea mea... zonele fervinți din Europa și în afară a Europei, din perioada anilor 1984, când asistentul universitar fiind începător. Profesorul meu m-a trimis la specializare în Statele Unite. Era perioada în care aveam clauza națiunii cele mai favoritate și relații bune cu Statele Unite ale Americii.”

Profesorul Sinescu a rememorat apoi și una dintre contribuțiile sale fundamentale:

„Pentru chirurgie sunt microscopul operator. Din păcate, poate le refacem. Și am introdus chirurgia sub microscopul operator, în specialitatea noastră, pentru prima dată în România. Au urmat altele. destule specializări. în așa fel încât, practic, Din momentul în care am preluat... responsabilitatea centrului în care lucrez și acum. A trecut de foarte puțină vreme. When they're... Asociația Europeană de Orologie ne-a declarat centru de excelență în cadrul... aceste asociații. pe toți parametrii, fiind unul din puținele centre europene în care se practică toate cele 13 supraspecialități ale urologiei.”

În contextul presiunii uriașe puse pe centrele medicale care prelau cazuri din întreaga țară, medicul explică de ce anumite situații erau inevitabile și cum a fost gândită structura internă a clinicii pentru a putea face față numărului tot mai mare de pacienți.

„Este normal să fie așa, pentru că, fiind stație terminus în țară, chiar dacă am vrea... Uneori vrem, dar nu putem. Nu avem unde să trimitem bolnavii care sunt trimiși la noi din toată țara. Și atunci am făcut-o în așa fel încât să avem în clinică toate cele 13 supra-specialități încadrate cu colegi care sunt specializati fiecare în domeniul respectiv în străinătate. în așa fel încât când adunăm tot ceea ce face fiecare dintre ei, rezultă un întreg și întreg rămâne și progresează în continuare.”

După partea dedicată realizărilor profesionale, moderatorul a încercat să deschidă o fereastră spre latura profund umană a medicinei, invitându-l pe profesor să vorbească despre momentele care i-au rămas în suflet. A făcut-o cu o curiozitate sinceră, formulând mai întâi o întrebare aparent simplă: „Să știți că eu am o curiozitate. În cei 50 de ani de activitate aveți?” A completat imediat direcția în care dorea să meargă: „Vă amintiți vreun caz care v-a marcat cumva prin complexitatea, prin emoția sau poate prin lecția pe care v-a oferit-o?”

Profesorul Sinescu a confirmat că astfel de experiențe sunt numeroase și, de cele mai multe ori, extrem de puternice: „dar multe, fără de alături că multe, cel mai mult copiii, care atunci când sunt bolnavi, sunt de o maturitate și de un raționament absolut fantastic.”

Apoi, din mulțimea acestor amintiri, a ales una pe care nu o poate povesti nici astăzi fără să fie copleșit. A introdus-o cu o mărturisire care spune totul despre intensitatea acelui moment„Nu vreau să vă relatez, pentru că nu pot eu să relatez acum. Ce mi-a fost un copil de 6 ani, în urmă cu vreo 40 de ani, eram asistent atunci”

A continuat oferind contextul medical al cazului: „retropenitonal de tip neuroblastom. la care mama era asistentă a secției de urologie din Tânărul din țară.” Iar apoi a descris clipa dinaintea intervenției, un moment încărcat de o maturitate tulburătoare din partea copilului: „Și nu mai e cu mine voia să vorbească și în dimineața operației. A venit și mama băiețelor.”

Cuvintele rostite de băiat în acea dimineață au rămas pentru totdeauna în memoria profesorului, poate pentru că veneau dintr-o luciditate pe care rar o întâlnești la un adult, darămite la un copil de șase ani:

„Și el mi-a spus, eu știu ce o să-mi faceți astăzi. Mă duceți la starea de operație, o să me deschideți, termenul, aftărât chirurgical, nu o să puteți face nimic și o să mă închideți la loc. Pe tine, mamă, te rog să... Mă duci astăzi acasă ca să mă mai joc cu cei trei frați ai mei. Și sunt multe astfel de lucruri. Eu am evocat acest caz pentru că mi-a rămas întipărit în minte și fiecare cuvânt și unde a pus copilul virgula și cât de profund a fost în relatarea lui. Fantastic!”

Profesorul Sinescu și-a încheiat intervenția cu o reflecție de natură filosofică, dorind să reamintească audienței un adevăr fundamental despre sănătate. A făcut tranziția cu o formulare calmă, menită să pregătească terenul pentru citatul care urma: „Nu aș vrea să vă țin prea mult, aș vrea să... Vă amintesc o cugetare a lui Schopenhauer referitoare la sănătate.” A rostit apoi cuvintele filozofului, subliniind actualitatea lor: „Răspundea acum aproape 200 de ani că sănătatea întrece atât de mult.”

A continuat citatul până la formularea care a rămas celebră, un contrast puternic menit să transmită esența valorii sănătății în raport cu orice alt bun: „toate bunurile exterioare, încât un boschetar sănătos este mai fericit decât un rege bolnav.” A adăugat apoi propria sa interpretare, explicând de ce aceste cuvinte rămân valide indiferent de epocă: „Eu cred că avea dreptate atunci, are dreptate și acum și cred că și în viitor va avea aceeași dreptate, poate chiar mai multă.”

În continuarea discursului, profesorul a simțit nevoia să aducă un omagiu unei figuri esențiale pentru medicina românească: „și doar întrecere. pentru fondatorul Învățământului Superior Medical din România, generalul profesor Carol Dabila”. A urmat o poveste despre acesta, evocată pentru a sublinia responsabilitatea morală transmisă generațiilor: „Cam cu... Doi ani înainte de a pleca spre ceea ce spunea a fi marea călătorie, la o ședință a Consiliului Profesoral al Facultății, care după 25 ani de lucru și de a... de atragere a unor cadre didactice foarte valoroase și din România și în afară României. mulțumit de stadiul în care se afla Facultatea de Medicină, a ajuns la concluzie și a mărturisit-o Consiliului Profesoral.”

Moștenirea morală a profesorului Davila a rămas exprimată în cuvinte simple, dar cu greutate: „că operele noastre trebuie să dăinuiască. A face bine este împlinirea misiunii umane.” Preluând această idee ca pe o responsabilitate personală și profesională, profesorul Sinescu a închis seara cu un mesaj care sintetizează întreaga sa viziune asupra educației și medicinei: „Noi propagăm acest testament academic al profesorului Carol Davila. și ori de câte ori avem posibilitatea să îl confirmăm și facem în așa fel încât să avem această posibilitate cât mai des, o facem. Vă mulțumesc mult pentru tot și vă doresc o seară frumoasă!”

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a demonstrat, încă o dată, că dedicarea, inovația și forța vocației medicale merită celebrate pe scena publică. România are specialiști care ridică nivelul profesiei zi de zi, iar această ediție a pus în lumină exact acea categorie de oameni care schimbă vieți.

Evenimentul a reunit medici, cercetători, cadre universitare și lideri din domeniul sănătății, într-un cadru care a evidențiat atât munca din spitalele publice și private, cât și rezultatele din universități, clinici, industria farmaceutică și sectorul echipamentelor medicale. Capital a recompensat performanța acestor profesioniști, subliniind contribuția lor esențială la modernizarea și progresul sistemului medical din România. Partenerii care au susținut desfășurarea galei sunt: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.