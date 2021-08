Abia acum a spus Marcel Pavel adevărul. Viața lui după Covid e total schimbată. „Da, cânt în biserică”

Artistul a dezvăluit că se simte norocos că a supravieţuit după ce a fost clar că are Covid-19. Chinul prin care a trecut Marcel Pavel în iunie 2020, când a fost internat în spital, îl va urmări toată viaţa.

A fost teribil: injecţii din patru în patru ore

„Din patru în patru ore îmi făceau injecții. Eram terminat, bulversat, chiar și pentru anxietate mi-au dat niște pastile. Mi-au salvat viața. Am tușit cu sânge, cine nu s-ar speria? Am avut cheaguri de sânge la plămâni. Am fost la un pas să mă intubeze.

Am gândit că dacă ajung acolo s-a terminat cu mine. Dacă mai stăteam o zi acasă și nu mă internam, muream”, dezvăluia Marcel Pavel după ce a depăşit acea cumpănă.

În prezent, acesta foloseşte pastile din cauza sechelelor provocate de Covid-19. „Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare, toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19.

Marcel Pavel nu mai poate trăi fără anumite pastile

Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna, urcă la 17, iar dacă le iau ajung, undeva, la 13,7, în condițiile în care înainte să mă îmbolnăvesc de Covid-19 aveam 12,8”, a declarat Marcel Pavel într-un interviu acordat recent.

În acest context, liniştea sufletească este foarte importantă pentru el. Aşa s-a apropiat şi mai mult de biserică şi de cântecele bisericeşti, pe care le cântă şi în cadrul evenimentelor la care este invitat.

„Cânt și în biserică, la nunți, piesa «Ce folos, ce folos, viaţă fără de Hristos?», am un sentiment liniștitor. Oamenii sunt impresionați până la lacrimi, iar de Paște cânt și alte piese bisericești, pricesne.

De câte ori sunt invitat într-o catedrală sau biserică am un sentiment aparte, plin de o încărcătură spirituală profundă! Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi” a declarat cântărețul pentru wowbiz.ro.