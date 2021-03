A plouat cu amenzi în București, miercuri, fiind sancționate încălcări ale regulilor impuse în timpul pandemiei de coronavirus. Poliţiştii, jandarmii, pompierii şi poliţiştii locali au supus controalelor 127 de obiective economice din alimentaţia publică. Razii efectuate ntr-un interval de trei ore.

Au fost constatate şi aplicate 56 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 90.000 lei, în urma verificării modului în care se respectă măsurile de prevenire şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Explicații după valul de amenzi aplicate în București

„Au fost vizate toate zonele din municipiu, mai mult sau mai puţin mediatizate, pentru că vrem să ne asigurăm că indiferent de zonă, de cartier, se înţelege că trebuie să respectăm câteva reguli simple: mască, distanţarea fizică, dezinfectarea mâinilor. Toţi vrem să revenim la o viaţă normală şi pentru aceasta trebuie să ne unim forţele, pentru că doar împreună putem reuşi”.

Au anunțat oficialii de la Biroul de presă al Poliţiei Capitalei. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea acestor controale care s-au lăsat cu amenzi, Marcel Vela, fost ministrul de Interne, a fost surprins la o terasă. Într-un loc unde nu se respectau măsurile luate în pandemie.

„Această terasă nu are acoperiș. O să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis”

Actualul senator tocmai participase la o ședință în care autoritățile au discutat despre restricțiile care ar trebui adoptate pentru stoparea extinderii pandemiei de COVID. S-a discutat despre vacanța de o lună pentru elevi, magazine închise și închiderea parcurilor.

Marcel Vela a explicat că el nu a încălcat legea. Pentru că respectiva terasă nu avea acoperiș. „Această terasă nu are acoperiș. O să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis. La masă am stat sub 6 persoane. Dacă derulați imaginea o să vedeți că în dreapta este o masă unde nu stă nimeni, pentru că erau marcate”. A afirmat fostul ministrul al Internelor pentru Digi 24.

