A murit un celebru muzician. A cântat cu cei mai importanți artiști din lume

Bateristul Roy Haynes, unul dintre ultimii muzicieni ai epocilor swing şi bebop ale jazz-ului, a murit la vârsta de 99 de ani. Tragida veste a fost anunțată de fiica sa Leslie Haynes-Gilmore, care a declarat că tatăl său a decedat în urma unei afecţiuni.

A murit legendarul Roy Haynes

Bateristul s-a bucurat de un succes formidabil încă din anul 1940. A cântat cu artişti precum Charlie Parker, Bud Powell, Sonny Rollins, Miles Davis, John Coltrane şi mulţi alţii. El s-a născut în 1925 în Roxbury, Massachusetts și a început să cânte la tobe ca profesionist în cluburile de noapte din Boston în adolescenţă.În urmă cu ceva vreme, acesta a spus: „Un profesor de la şcoală m-a trimis odată la director, pentru că băteam la tobe cu mâinile pe catedra din clasă".

Legendarul muzician a lucrat mai întâi cu şefi de orchestră din epoca swing, printre care Sabby Lewis, Frankie Newton şi Felix Barbozza, iar în 1945 s-a mutat la New York, unde s-a alăturat big band-urilor lui Louis Russell şi Louis Armstrong şi a cântat cu saxofonistul vedetă Lester Young. Până în anii 1950, Haynes a primit porecla Snapcrackle, fiind unul dintre cei mei versatili artiști.

A fost în turnee în toată lumea

La mijlocul anilor '50, a făcut turnee în întreaga lume ca acompaniator al vocalistei de jazz Sarah Vaughan timp de cinci ani, apoi l-a înlocuit ocazional pe Elvin Jones în cvartetul lui John Coltrane de la începutul anilor '60, pe lângă colaborarea sa obişnuită cu Stan Getz şi Eric Dolphy.

Roy Haynes, un toboșar de excepție

El a apărut pe discurile de referinţă de la Blue Note ale lui Andrew Hill, Jackie McLean şi alţii. Hayes a lansat și albume apreciate ca lider de formaţie, cum ar fi "Out of the Afternoon" din 1962 (cu Roland Kirk), şi şi-a format propria formaţie, Hip Ensemble, la sfârşitul anilor 1960. Colegul său Pat Metheny, care a fost în turneu cu Haynes la sfârşitul anilor 1980, a spus că: "Roy este manifestarea umană a tot ceea ce ar fi trebuit să însemne cuvântul «hip» înainte de a deveni un simplu cuvânt. Întotdeauna în acest moment, întotdeauna în acest timp, etern şi clasic şi, în acelaşi timp, total nonşalant în legătură cu asta".

Roy Haynes are doi fii, Craig şi Graham, și un nepot, bateristul Marcus Gilmore.