A murit un celebru actor. Filmele sale au succes și în ziua de azi

Jack Betts, actor american cu o carieră întinsă pe mai bine de 60 de ani, cunoscut pentru rolurile din westernurile spaghetti, dar și pentru apariții în producții hollywoodiene și seriale de televiziune, a murit la vârsta de 96 de ani. Potrivit familiei, decesul a survenit în somn, în locuința sa din Los Osos, California.

De-a lungul carierei sale, Betts a fost un actor de caracter versatil, apreciat atât în Europa, cât și în SUA. În anii ’60 și ’70, sub pseudonimul Hunt Powers, a devenit cunoscut în cinematografia italiană, apărând în peste zece westernuri, printre care și Sugar Colt (1966), regizat de Franco Giraldi.

Deși nu a atins notorietatea unor actori precum Clint Eastwood, a rămas o figură constantă a genului, cu roluri în producții populare pe piețele internaționale, deși mai puțin distribuite în America de Nord.

Betts și-a diversificat ulterior aparițiile, jucând în filme precum Falling Down, Batman Forever, 8MM și Spider-Man (2002), dar și în numeroase seriale TV, inclusiv The Mentalist, Monk, Friends, Frasier, My Name Is Earl și Everybody Loves Raymond.

În paralel cu activitatea sa din cinema, Betts a fost implicat în teatru și telenovele. A avut un rol important în serialul One Life to Live, unde l-a interpretat pe Dr. Ivan Kipling între 1979 și 1985. A mai apărut și în alte producții de gen, precum General Hospital, All My Children și Guiding Light.

Membru al prestigiosului Actors Studio, Betts a fost apropiat de actrița Doris Roberts, cunoscută din sitcomul Everybody Loves Raymond. Cei doi au fost prieteni apropiați timp de decenii și au locuit împreună în aceeași casă din Hollywood Hills, unde au colaborat și la proiecte artistice. Roberts a regizat inclusiv o piesă scrisă de Betts, Screen Test: Take One, o comedie inspirată din lumea telenovelelor.