A murit ultimul astronaut ce a făcut parte din misiunea Apollo 7, ce a făcut posibil mersul pe Lună câțiva ani mai tâziu

Cunningham a fost unul dintre astronauții programului de zboruri spațiale cu echipaj uman al NASA, după ce s-a alăturat agenției aerospațiale în 1963. El a pilotat Apollo 7, prima misiune cu echipaj uman al NASA, care l-a trimis pe mai târziu Neil Armstrong pe Lună.

„Dorim să ne exprimăm imensa noastră mândrie pentru viața pe care a trăit-o și profunda noastră recunoștință pentru omul care a fost – un patriot, un explorator, pilot, astronaut, soț, frate și tată”, a precizat familia Cunningham într-o declarație transmisă de NASA.

Misiunea Apollo 7 a fost lansată în 1968

Misiunea Apollo 7 a durat 11 zile, iar călătoria echivala cu un zbor de testare cu scopul de a demonstra capacitatea capsulei Apollo. Cunningham avea 36 de ani când a zburat în spațiu. Atunci a fost marcată și prima transmisiune în direct la televizor a unei misiuni din spațiu.

Misiunea a fost considerată un prim succes tehnic pentru că a dovedit capacităţile şi integritatea sistemelor care aveau să ducă mai târziu Apollo 11 pe suprafaţa lunară în iulie 1969. Primii pași istorici au fost făcuți în acel an de astronauţii Neil Armstrong şi Edwin „Buzz” Aldrin.

Cunningham a fost ultimul membru supraviețuitor al echipajului Apollo 7, din care mai făceau parte astronauții Wally Schirra și Donn Eisele.

Viața lui Cunningham înainte de a veni la NASA

Astronautul a obținut o diplomă de licență în fizică și a făcut un masterat cu distincție în fizică, la Universitatea California din Los Angeles.

Înainte de a ajunge la NASA, Walter Cunningham a fost pilot în US Navy în anul 1952 și a fost și pilot de vânătoare la US Marine Corps în 54 de misiuni în Coreea.

„Sunt unul dintre acei oameni care nu privesc niciodată înapoi. Mi-am adus aminte de asta abia atunci când cineva m-a întrebat, după am devenit astronaut. Tot ce ştiu este că mi-am văzut mereu de treabă şi am vrut să fac tot ce pot cât mai bine – nu mi-am dat seama la momentul respectiv, dar asta a fost, pentru că am vrut întotdeauna să fiu mai bine pregătit pentru următorul pas. Întotdeauna am privit spre viitor. Nu trăiesc în trecut”, declara fostul astronaut într-un interviu în 1999, potrivit news.ro.