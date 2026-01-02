A murit Șuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini ai Poliției Române. Era un simbol al misiunilor antidrog
- Bianca Ion
- 2 ianuarie 2026, 21:45
Șuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini ai Poliției Române și un adevărat simbol al misiunilor antidrog, s-a stins din viață. Ciobănescul german negru se retrăsese din activitate la începutul anului 2025, iar în ianuarie ar fi împlinit 10 ani.
Pentru oamenii Centrului Chinologic din Sibiu și pentru cei care i-au urmărit activitatea, vestea a fost una extrem de grea.
„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii. Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”, este mesajul postat de Poliția Română.
Șuier și-a încheiat cariera în martie 2025
Șuier și-a încheiat cariera în martie 2025, după șapte ani de participare la numeroase acțiuni. După retragere, a rămas alături de Rareș Turbucz, polițistul care i-a fost partener pe teren. În această lună, pe 6 ianuarie, ar fi împlinit 10 ani.
A fost prezent la multe festivaluri
Ciobănesc german negru, docil, inteligent și extrem de bine dresat, Șuier a fost pregătit la Centrul Chinologic Sibiu și a ajuns rapid să fie cunoscut în toată țara. Șuier a fost implicat în nenumărate acțiuni de depistare a drogurilor și a participat și la festivaluri precum Untold sau Neversea. El a jucat un rol esențial în siguranța comunității și a fost apreciat de mulți români. Acesta a fost încă de la început foarte popular pe rețelele de socializare. Multe persoane persoane au stat la coadă pentru a face poze cu el la festivaluri.
Născut pe 6 ianuarie 2016, a devenit încă din 2017 imaginea Ministerului Afacerilor Interne, transformându-se într-un adevărat brand al Centrului Chinologic și într-o prezență iubită de români.
