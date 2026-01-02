Social

A murit Șuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini ai Poliției Române. Era un simbol al misiunilor antidrog

Comentează știrea
A murit Șuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini ai Poliției Române. Era un simbol al misiunilor antidrogCâinele Șuier. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Șuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini ai Poliției Române și un adevărat simbol al misiunilor antidrog, s-a stins din viață. Ciobănescul german negru se retrăsese din activitate la începutul anului 2025, iar în ianuarie ar fi împlinit 10 ani.

A murit Șuier, unul dintre cei mai cunoscuți câini ai Poliției Române

Pentru oamenii Centrului Chinologic din Sibiu și pentru cei care i-au urmărit activitatea, vestea a fost una extrem de grea.

„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii. Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”, este mesajul postat de Poliția Română.

Câinele Șuier

Câinele Șuier. Sursă foto: Facebook

Șuier și-a încheiat cariera în martie 2025

Șuier și-a încheiat cariera în martie 2025, după șapte ani de participare la numeroase acțiuni. După retragere, a rămas alături de Rareș Turbucz, polițistul care i-a fost partener pe teren. În această lună, pe 6 ianuarie, ar fi împlinit 10 ani.

Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
Rusia ar putea pregăti o acțiune sângeroasă cu miză simbolică. Avertismentul serviciilor ucrainene
Rusia ar putea pregăti o acțiune sângeroasă cu miză simbolică. Avertismentul serviciilor ucrainene

A fost prezent la multe festivaluri

Ciobănesc german negru, docil, inteligent și extrem de bine dresat, Șuier a fost pregătit la Centrul Chinologic Sibiu și a ajuns rapid să fie cunoscut în toată țara. Șuier a fost implicat în nenumărate acțiuni de depistare a drogurilor și a participat și la festivaluri precum Untold sau Neversea. El a jucat un rol esențial în siguranța comunității și a fost apreciat de mulți români. Acesta a fost încă de la început foarte popular pe rețelele de socializare. Multe persoane persoane au stat la coadă pentru a face poze cu el la festivaluri.

Născut pe 6 ianuarie 2016, a devenit încă din 2017 imaginea Ministerului Afacerilor Interne, transformându-se într-un adevărat brand al Centrului Chinologic și într-o prezență iubită de români.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Marius spune:
    2 ianuarie 2026 la 22:34

    A umblat drogat toata viata lui...:))

Stiri calde

23:14 - Călin Georgescu, îndemn pentru români după tragedia din Elveția: Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi
23:03 - Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
22:53 - Ileana Lazariuc, imagini rare alături de nepoții lui Ion Țiriac. Fanii au fost surprinși
22:42 - Seism cu magnitudinea de 6,5 grade în Mexic. O persoană a murit și 12 sunt rănite
22:32 - Durere uriașă în Elveția. Rețelele sociale, ultima speranță pentru părinții care își caută copiii dispăruți în clubul...
22:24 - Cristina Ich, dezvăluiri dureroase. Problemele hormonale nu i-au dat pace

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale