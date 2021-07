A murit Lidia Bejenaru Botgros, 68 de ani, soția maestrului Nicolae Botgros. Veste tristă a fost dată de Andrei Locoman, pe contul de Facebook.

La 68 de ani, a murit Lidia Bejenaru Botgros

„Lidia Bejenaru Botgros s-a retras în culisele veșniciei. Ziua de 26 iulie va rămâne o zi tristă în muzica populară. Lidia Bejenaru-Botgros, solistă de o viață a Orchestrei Naționale de muzică populară ,,Lăutarii” și-a încheiat spectacolul vieții aici, pe pământ. S-a retras în culisele veșniciei, dar va fi petrecută cu aplauze și flori, așa cum era și întâmpinată de admiratorii săi pe marile scene timp de 45 de ani.

Solistă în prima formulă a orchestrei ,,Lăutarii”, Lidia Bejenaru-Botgros a urcat cu răbdare, dar, în primul rând, cu dragoste și pasiune spre culmile înalte ale artei populare. Și-a adunat un vast și variat repertoriu de cântece populare, prin care și-a exprimat întreaga gamă de sentimente, viața ei – cu bucurii și tristeți, în care s-au regăsit admiratorii ei. Va fi simțită lipsa Lidiei Bejenaru-Botgros din spectacolele orchestrei ,,Lăutarii”, în general, din scena muzicii populare, ea fiind o prezență deosebită. Drum lin spre ceruri, dragă doamnă Lidia Bejenaru-Botgros”, a scris Andrei Locoman pe rețeaua de socializare.

În ultimii ani, cunoscutul artist Nicolae Botgros a avut o relație extraconjugală. El s-a iubit cu o femeie, Anișoara Dabija, cu care are și un copil în vârstă de trei ani, o fetiță. Amanta lui Nicolae Botgros era căsătorită și a divorțat pentru a fi mai aproape de dirijor. Veste acestei relații a apărut în anul 2018. Anișoara este cu 30 de ani mai tânără decât Nicolae Botgros, care are 68 de ani. Totuși, el nu a divorțat și a făcut un copil pentru că toată viața și-a dorit o fată, după cum anunța siteul retetesivedete.ro.

Se pare că a ales să stea alături de soție, într-un moment în care Lidia Bejenaru Botgros se îmbolnăvise.

Și Nicolae Botgros și Anișoara Dabija au vorbit public despre relație

„Da, e adevărat că nu e cel mai frumos mod, s-a primit cum s-a primit darul de la Dumnezeu, dar nu știu ce să zic, nu regret. Nu regret, pentru că e un copil din dragoste și așteptat. Maestrul a rămas în familie și îi respect decizia, poate așa este mai corect”, spunea Anișoara Dabija, conform sursei citate.

„Nu mă deranjează nimic, dar lucrurile controlate și cele inventate nu sunt pe placul meu. Se vorbește că am divorțat de soție. Nu este adevărat. Soția mea este acasă, mă așteaptă. Pe 5 octombrie aniversăm 49 de ani de căsnicie.

Există o fetiță. M-am simțit exact cum eram la 25 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am o fetiță Nicoleta, care crește cu ajutorul nostru și al lui Dumnezeu. Eu am fost un bărbat care a recunoscut fetița, este o ființă care nu se dă la o parte. Am trăit așa cum trăiește și toată lumea. Dacă am păcătuit, să mă ierte Dumnezeu. Să nu mă judece cei care nu cunosc adevărul”, spunea Nicolae Botgros anul trecut.