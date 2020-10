Dirijorul Nicolae Botgros a povestit, pentru prima oară, despre amanta sa și despre fetița pe care i-a născut-o, în urmă cu doi ani. Relația dintre muzicantul din Republica Moldova și Anișoara a început cu cțiva ani în urmă, iar acum este cunoscută de toată lumea. La vremea respectivă, Anișoara Dabija era căsătorită cu Dumitru Guşevatîi, instrumentist din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova.

Ulterior, femeia a divorțat iar relația cu Nicolae Botgros a devenit aproape oficială, chiar dacă acesta din urmă a rămas alături de familia sa. Botgros a recunoscut copilul pe care îl are cu amanta însă nu s-a despărțit de soția sa, chiar dacă, într-o perioadă, s-a vehiculat o informație de acest fel.

„Nu mă deranjează nimic, dar lucrurile controlate și cele inventate nu sunt pe placul meu. Se vorbește că am divorțat de soție. Nu este adevărat. Soția mea este acasă, mă așteaptă. Pe 5 octombrie aniversăm 49 de ani de căsnicie”, a povestit interpretul într-o emisiune la Antena 1.

Nicolae Botgros spune că fetița îl face fericit, chiar dacă are 65 de ani, vârstă la care alții se bucură de nepoți.

„Există o fetiță. M-am simțit exact cum eram la 25 de ani. Îi mulțumesc lui Dzeu. Am o fetiță Nicoleta, care crește cu ajutorul nostru și al lui Dumnezeu. Eu am fost un bărbat care a recunoscut fetița, este o ființă care nu se dă la o parte. Am trăit așa cum trăiește și toată lumea. Dacă am păcătuit, să mă ierte Dzeu. Să nu mă judece cei care nu cunosc adevărul”, a mai relatat muzicantul de peste Prut.

Nu la fel de fericitși de mulțumit este Dumitru Guşevatîi, fostul soț al Anișoarei Dabija. Acesta a povestit că i-a descoperit pe cei doi încă din 2015 și, cu toate că l-a rugat pe Nicoale Botgros să-i lase soția în pace, acest lucru nu s-a întâmplat. Drept urmare, în cele din urmă, în anul 2018, când Anișoara a născut fetița lui Botgros, el a ales să divorțeze.

„Ei au o relaţie de ani buni, iar în anul 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soţie atunci, pentru că avem doi copii împreună, iar pentru mine familia contează foarte mult. Chiar l-am rugat frumos şi omeneşte pe domnul Botgros să ne dea pace şi să ne lase să ne creştem copilaşii împreună. Însă, nu s-au ţinut de cuvânt. Eu vreau să uit tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am ştiut cu cine trăiesc”, spunea soțul înșelat, în anul 2019.

La vremea respectivă, și familia lui Nicolae Botgros a fost afectată de această situație, însă lucrurile s-au liniștit, iar soția artistului, Lidia Băjenaru pare să se fi împăcat cu gândul că soțul ei are o viață dublă.