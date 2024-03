A murit românul care lupta în Ucraina. Anton Ovidiu Stoica evacua răniții de pe linia frontului

A murit unul dintre românii care a luptat în Ucraina, împotriva rușilor, după izbucnirea războiului din februarie 2022. Ovidiu Anton Stoica s-a alăturat Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială a Ucrainei, compusă din voluntari străini.

Românul Ovidiu Anton Stoica, originar din Cugir, a murit pe frontul din Ucraina, unde s-a alăturat armatei de apărare a Kievului. El efectua misiuni de evacuare a răniților din regiunea Harkov. Este al doilea cetățean român care a murit în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022.

Moartea lui Ovidiu Anton Stoica a fost anunțată Petre Gabor, președintele Asociației Voluntari Fără Frontiere din Mureș. Românul lupta în zona orațului Harkov și scotea soldații răniți din zona de conflict. El făcea parte din unitatea „Fight for Ukraina Internațional Legion”. Este vorba despre o grupare ce aparține de Forțelor de Apărare Teritorială a Ucrainei, formată din voluntari străini.

Românul a murit într-o zonă a frontului din regiunea Harkov, acolo unde era repartizat pentru misiuni.

Ovidiu Anton Stoica s-a oferit voluntar în Ucraina, pentru câteva luni, în vama Isaccea. Acolo a fost martor la suferința și nevoile celor care se refugiau din calea războiului. Experiența pe care a căpătat-o l-a determinat să facă mai mult pentru acești oameni. Drept urmare, s-a alăturat legiunii străine din Ucraina.

În acest moment în Ucraina luptă în jur de 50 de români, înrolați în Forțele Armate ale Ucrainei și cam tot la fel de mulți moldoveni. Însă nu toți sunt în prima linie, conform comandantului Grupului de Luptă Getica.

Așa cum arătam mai sus, Anton Ovidiu Stoica este al doilea român care și-a pierdut viața pe frontul din Ucraina. Cel dintâi a fost arădeanul Rudolf Wittmann, despre a cărui sfârșit s-a aflat în urmă cu câteva luni. El era voluntar, în divizia luptătorilor străini care ajută trupele Kievului să respingă invazia rusească.

Rudolf Wittman s-a născut și a crescut în Arad. El a plecat să lupte în Ucraina în 2022, iar acolo a murit la vârsta de 27 de ani. Tot în Ucraina și-a găsit și marea dragoste, pe Ivanna, o tânără cu care dorea să se căsătorească. De altfel, după moartea voluntarului român, tânăra a postat un mesaj emoționant pe rețele sociale.

Înainte să ajungă pe frontul din Ucraina, Rudolf Wittman a avut un contract de cinci ani în Legiunea Străină. Aici s-a instruit în condiții dintre cele mai dificile.

"What is a man, what has he got? If not himself, then not a lot.."

He left La Légion, to fight in Ukraine

A true Viking, by belief and name

But a brother for me, forever

Vive La Légion, Rudolf Wittman

Valhalla is yours

Your memory is ours

Slava Ukraini 🇷🇴⚡🇺🇦 pic.twitter.com/nIxPShwTr0

— 🦉Shinrin-yoku Ukraine🌲лісове купання🌲🌲🌲 (@Callsign_Santa) October 24, 2023