A murit Louis Schweitzer, afaceristul francez care a salvat marca Dacia. Avea 83 de ani

Louis Schweitzer, una dintre cele mai influente figuri din industria auto franceză și europeană, s-a stins din viață joi, 6 noiembrie 2025, la vârsta de 83 de ani, anunță Le Monde. Fost director general și președinte al grupului Renault, Schweitzer a condus compania între 1992 și 2005, perioadă în care a transformat-o într-un jucător global și a pus bazele alianței Renault–Nissan, considerată una dintre cele mai importante colaborări din istoria industriei auto.

Pentru România, Louis Schweitzer va rămâne în istorie drept salvatorul mărcii Dacia. Într-un moment în care puțini mai credeau în viitorul uzinei de la Mioveni, el a văzut potențialul de dezvoltare al companiei și a decis achiziția ei de către Renault, schimbând definitiv soarta constructorului român.

„Dacia Logan, pariul nebun al lui Louis Schweitzer”, cum avea să fie numit mai târziu proiectul, a devenit un succes mondial, cu peste 1,5 milioane de unități produse în primii opt ani. Modelul a generat venituri de aproape 15 miliarde de euro pentru grupul francez și a transformat Dacia într-un simbol al raportului excelent între calitate și preț.

Lansarea Daciei Logan, în iunie 2004, a fost un moment decisiv pentru industria auto românească. Modelul a plasat România printre centrele majore de producție din Europa și a dus marca Dacia la 8% din totalul exporturilor naționale până în 2012, contribuind cu 3% la PIB-ul țării.

În doar câțiva ani, Logan a devenit un fenomen internațional, fiind vândut sub mărcile Dacia, Renault, Nissan și chiar Mahindra în India. Prin acest proiect, Schweitzer a creat practic segmentul „low-cost” în industria auto, un concept inovator pe care niciun alt mare constructor nu a reușit să-l egaleze.

În 1998, într-un moment critic pentru uzina de la Mioveni, Louis Schweitzer a fost cel care l-a sunat personal pe Constantin Stroe, directorul de atunci al Daciei, cerându-i să oprească procesul de privatizare către compania sud-coreeană Hyundai.

La scurt timp, Renault a intrat în acționariatul Daciei, demarând un amplu proces de modernizare care a transformat marca românească într-un brand competitiv pe piața globală, potrivit Ziarului Financiar.

Sub conducerea lui Schweitzer, Renault a devenit o companie internațională de top, iar Dacia Logan a rămas până astăzi simbolul unei revoluții industriale europene. Moștenirea sa în România continuă prin milioanele de mașini Dacia care circulă în întreaga lume — dovada viziunii unui om care a transformat un vis aparent imposibil într-o poveste de succes.