A murit o legendă a fotbalului. A fascinat generații de microbiști. Video

Fostul mare jucător de fotbal Luis Suarez Miramontes, unul dintre cei mai importanți din istoria Spaniei, a murit la vârsta de 88 de ani. Decesul s-a produs la Milano, în Italia, însă cauza morții nu a fost precizată de cei care au anunțat tragedia.

Conducerea clubului FC Barcelona, pentru care a evoluat Luis Suarez Miramontes, a confirmat într-o declarație de presă, duminică, moartea marelui fotbalist.

Luis Suarez Miramontes a fost mijlocaș la FC Barcelona, în anii ’60, dar a evoluat și pentru echipa italiană Inter Milano. El a fost primul jucător din Spania care a câștigat, în anul 1960, râvnitul trofeu „Balonul de Aur”. Este premiul acordat celor mai buni jucători de fotbal din lume.

Luis Suárez Miramontes has passed away at the age of 88… 💔

Rest in peace. pic.twitter.com/Gb06MgYKWn

— barcacentre (@barcacentre) July 9, 2023