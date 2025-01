Monden A murit o celebră creatoare de costume. A câștigat multe Oscaruri







Phyllis Dalton, creatoarea de costume britanică care i-a creat lui Peter O'Toole iconica robă albă de deșert pentru filmul Lawrence al Arabiei de David Lean și care a câștigat Oscaruri la 24 de ani, a murit la 99 de ani.

A murit creatoarea de costume Phyllis Dalton

Pe parcursul carierei sale de peste 50 de ani, Dalton a primit o nominalizare la Oscar și BAFTA pentru filmul lui Carol Reed din epoca victoriană Oliver! (1968); a câștigat un BAFTA pentru The Hireling (1973), care are loc după Primul Război Mondial; și a obținut un Emmy pentru telefilmul The Scarlet Pimpernel (1982) al lui Clive Donner, care are loc în mijlocul Revoluției Franceze.

Ea a început ca asistentă de garderobă la filmul Henry V (1944) al lui Laurence Olivier și a obținut primul său credit ca designer de costume îmbrăcându-i pe Richard Todd și Glynis Johns la Rob Roy: The Highland Rogue (1953). Aceasta a ajutat-o chiar și pe legendara Edith Head la The Man Who Knew Too Much (1956) al lui Alfred Hitchcock.

Desena haine din copilărie

Tatăl ei a lucrat pentru Great Western Railway, iar mama ei într-o bancă. Phyllis Dalton desena din copilărie haine și era curioasă să vadă cum se îmbrăcau oamenii în trecut.

Dalton s-a făcut remarcată cu costumele spectaculoase din The Princess Bride (1987) al lui Rob Reiner și a colaborat de trei ori cu regizorul Kenneth Branagh (jucând, de asemenea, alături de soția sa de atunci, Emma Thompson) la Henry V (1989), thrillerul neo-noir Dead Again (1991) și comedia romantică Much Ado About Nothing (1993), ultimul ei rol pe ecran.

Cele mai memorabile costume făcute de Phyllis Dalton

Din păcate, creatoarea nu a fost nominalizată pentru cea mai recunoscută lucrare a sa - costumele militare de precizie și ținutele arabe pe care le-a creat pentru Lawrence al Arabiei (1962). Filmul a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat premiile pentru cel mai bun film, regizor, director de imagine (Freddie Young), regie artistică (John Box, John Stoll, Dario Simoni), sunet (John Cox), montaj (Anne V. Coates) și partitură (Maurice Jarre), potrivit Holywoodreporter.