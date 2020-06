Wajid Khan a murit în dimineața zilei de 1 iunie după ce fusese internat într-un spital din Mumbai.

Acolo ajunsese după ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, boală care i-a şi adus sfârşitul în cele din urmă, din cauza complicaţiilor.

Wajid Khan avea 43 de ani conform jurnaliştilor indieni de la thehindu.com şi a jucat un rol foarte important în cariera lui Salman Khan.

Rudele, apropiații și medicii au sperat până în ultima clipă că va fi salvat, dar în cele din urmă a pierdut lupta cu temuta boală „exportată” de China.

Regretatul compozitor avea o relație foarte bună cu Salman Khan, care a fost foarte marcat din cauza acestei veşti negre.

Actorul a izbucnit în plâns când a aflat că prietenul său nu mai este, iar Iulia Vântur a transmis un mesaj emoționant pe Instagram în memoria acestuia.

Vizibil emoţionat după cele întâmplate, Salman Khan a publicat poze și filmări cu regretatul său prieten.

Iubitul Iuliei Vântur l-a caracterizat pe Wajid Khan ca pe „un suflet minunat”.

La Bollywood este arhicunoscut faptul că Wajid a cântat și a compus, ca parte a duo-ului Sajid-Wajid, mai multe albume pentru filmele lui Salman Khan.

Merită amintite mai ales colaborările pentru filmele de mare succes „Dabangg”, „Wanted” și „Partner”.

În continuare redăm mesajul transmis de Iulia Vântur după moartea talentatului compozitor şi cântăreţ din India:

„Kind, gentle and immensely talented. U will live in our hearts forever. Thank u for the amazing legacy u have created.

Your voice will caress our hearts. We love u Wajid Bhai. Rest in peace and love. #wajidkhan #rip #love #respect #music #composer #singer #kindness.

(n.r.: Amabil, blând și foarte talentat. Tu vei trăi în inimile noastre pentru totdeauna.

Îți mulțumesc pentru moștenirea uimitoare pe care ai creat-o. Vocea ta va mângâia inimile noastre. Te iubim, Wajid Bhai.

Odihnește-te în pace și dragoste #wajidkhan #rip #love #respect #music #composer #singer #kindness).”