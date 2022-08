A murit Lamont Dozier, legendarul cântăreț de muzică soul. Avea 81 de ani

Cântărețul avea 81 de ani. Fiul său, Lamont Dozier Jr. A făcut anunțul pe rețelele de socializare, fără a oferi vreun detaliu în plus despre cauza care a dus la moarte artistului.

De asemenea, familia sa a declarat: „Tatăl devotat și legendarul compozitor, producător și artist de înregistrări, a murit liniștit în casa lui luni, 8 august. … Îl iubim mult și ne va fi dor de el mereu”.

Viața legandarului artist Lamont Dozier

Dozier s-a născut în anul 1941, în Detroit. Lamont a fost cel mai mare dintre cei cinci copii ai lui Ethel și Willie Dozier, ale căror familii migraseră spre nord din Alabama și Georgia.

Lamont a fost educat la școala elementară Edgar Allan Poe, unde a început dragostea lui pentru cuvinte și poezie, la liceul Hutchins, acolo unde a cunoscut-o pe Aretha Franklin, fiica unui celebru predicator baptist local.

Era încă la școală când el și un grup de prieteni au format Romeo, armonizându-se în stilul doo-wop și câștigând premiul I de 100 de dolari la concursul de talente al Graystone Ballroom, potrivit The Telegraph.

Dozier a triumfat în anii 1960 când şi-a unit forţele cu fraţii Brian şi Eddie Holland la casa de discuri Motown Records. Ei au compus hituri precum „Where Did Our Love Go” şi „Stop! In The Name of Love” pentru The Supremes.

Trio-ul a produs succese pentru grupurile The Miracles, The Four Tops şi Marvin Gaye.

„Era ca şi cum câştigam la loterie de fiecare dată”, a glumit Dozier în autobiografia publicată în anul 2019.

Dozier și frații Holland au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame în 1990. În 2009, a lucrat la muzica pentru versiunea muzicală de scenă a filmului First Wives Club.

După ce s-a desprins de Motown şi de fraţii Holland, în anii 1970, artistul a urmat o carieră solo, extinzându-şi seria de hituri împreună cu megastarul pop-rock Phil Collins. Piesa lor, „Two Hearts”, a câştigat un premiu la Globurile de Aur şi un premiu Grammy.

Dozier şi fraţii Holland au fost, de asemenea, recompensaţi prin includerea numelor lor pe legendarele „Hollywood Walk of Fame” şi „Rock and Roll Hall of Fame” în anii 1990, potrivit Agerpres.