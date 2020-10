Veteranul de război Emil Vețeleanu, în vârstă de 101 ani, a murit, a anunțat miercuri Consiliul Județean Vâlcea. Emil Vețeleanu a fost cel mai bătrân veteran de război din Vâlcea și ultimul supraviețuitor român al cumplitei bătălii de la Cotul Donului, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care pentru România a însemnat o tragedie, cu circa 150.000 de victime. Veteranul vâlcean a participat nu mai puțin de 5 ani pe front și a supraviețuit inclusiv febrei tifoide.

„Armata era sfântă”

„Din război îmi amintesc multe. Îmi amintesc de foștii camarazi. Am rămas impresionat de gerul din Rusia, unul cumplit. Am văzut multe, am văzut oameni murind. Am văzut cum se bombardau gările cu oameni în ele. Acum nu mai este obligatorie armata. Nu e bine. Era sfântă armata, îi disciplina pe tineri. Fără armată nu e bine. Cât era să stai acolo un an de zile…”, mărturisea Emil Vețeleanu într-un interviu.

„Nu mai avem un Titulescu”

La împlinirea unui secol de viață, veteranul de război își dorea ca România să trăiască măcar 10 ani ca regat. “Ce-mi doresc eu la 100 de ani, ce-i doresc României? Să mai stea măcar 10 ani în Regat. E mare diferența… Din păcate acum nu mai sunt oameni de stat ca atunci. Nu mai avem un Titulescu sau Brătianu. Acum se fac studiile la particulari, pe bani”, mărturisea cu tristețe Emil Vețeleanu.

„M-au cam umilit”

„Eroi au fost, eroi sunt încă! Astăzi, am primit vestea tristă că un om bun și puternic, care și-a pus viața în primejdie pentru țară, a plecat la ceruri. S-a așezat între eroii noștri din ceruri, eroi care au contribuit la ceea ce este astăzi țara, pe pământul strămoșesc. Îi voi purta recunoștință veșnică și îl rog pe Bunul Dumnezeu sa îl odihnească în pace pe veteranul de război Emil Vețeleanu. Transmit condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut”, a transmis miercuri președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

În ciuda acestor declarații de bună credință, totuși, în 2019 au făcut turul rețelelor de socializare imagini care i-au revoltat pe români: la festivitățile de Ziua Națională, veteranul de război a fost ignorat total de autorități. La momentul respectiv, Romulus Burlacu, senator, Grigore Crăciunescu, consilier local și Victor Popescu, consilier local sunt cei care au fost identificați de mass-media drept persoanele care l-au ignorat pe veteran și nu l-au salutat.

„Ziua de 1 Decembrie a fost frumoasă, dar, la urmă, m-au cam umilit cei care au trecut pe lângă mine. M-au ignorat. Nu m-au respectat, nu m-au salutat. Mă evitau. Mulți mi-au spus că am făcut o greșeală că m-am dus. Nu puteam să nu mă duc la Ziua Națională a României, o zi care trebuie respectată”, a declarat veteranul.