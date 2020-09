2 septembrie

75 de ani de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 2 septembrie s-au născut Keanu Reeves, Jimmy Connors, Carlos Valderama, Alexandru Duţu, Mircea Demetriade, Tiberiu Utan, Vasile Dobrian.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Mamant şi Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolui. Nimic în “Kalendar”.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi – dar de ce vă spun eu domniilor voastre aşa, mă întrebați? Acum opt ani de zile făceam observaţia, în mai 2012, că atunci când am văzut pentru prima oară “Star Wars”, în anul 1977, am realizat că am fost toată viaţa un cavaler Jedi, sigur, fără sabie laser şi nave spaţiale, dar credincios aceluiaşi spirit republican de cinste, dreptate şi democraţie. De libertate, în primul rând, limitată doar de regulile bunelor moravuri şi de tradiţia culturală. Atunci, mai mulţi dintre domniile voastre mi-au scris că se simt padawani, cavaleri Jedi în pregătire, că doar mă citesc şi-mi urmează sfaturile.

Când am evocat “Stăpânul Inelelor” a fost normal, ca domniile voastre să fie blânzii, inimoșii și curajoşii, hobbiţi!

Apoi, am descoperit, împreună cu domniile voastre, moştenirea noastră dacică, poveştile populare de o înţelepciune şi frumuseţe nepereche, pe Lupul Şchiop şi ai săi Lupi de Foc. Mi-aţi scris mulţi, mii. O doamnă care se ocupa de educarea unor mici cercetaşi care se numesc “Lupişorii Daciei”, sau cam aşa ceva, apoi scrisoarea de la militarii batalionului de elită cu mai multe stagii în Afghanistan, “Lupii Negri”, de la Iaşi, pledoaria multora dintre domniile voastre şi încă sute de emailuri m-au făcut să adaug o ultimă categorie: lupii, adică, noi, dacii!