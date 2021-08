A murit Dan Puican, primul soț al regretatei Stela Popescu. Marele regizor voia să participe la Sărbătoarea de Sfânta Maria

A murit, la vârsta de 88 de ani, celebrul regizor Dan Puican, primul soț al regretatei actrițe Stela Popescu. El se dusese la Sâmbăta de Sus, acolo unde voia să participe la Sărbătoarea de Sfânta Maria.

Dan Puican, omul care a realizat peste 1.000 de piese de teatru radiofonic

Dan Puican și Stela Popescu au fost căsătoriți în perioada 1960 – 1969. A contribuit la realizarea a peste 1.000 de piese de teatru radiofonic. „Dan Puican a avut nu numai calitatea de soț al Stelei Popescu, a fost unul dintre cei mai mari prieteni ai artiștilor români”, a spus actorul Alexandru Arșinel la Antena 3.

Născut pe 6 martie 1933, la Oltenița, Dan Puican a activat ca actor și regizor la Radiodifuziunea Română, fiind cunoscut pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, unde a regizat peste 1000 de piese de teatru. A lucrat cu nume legendare ale actoriei românești.

Regizorul, despre fosta sa soție, Stela Popescu. „Nu ne-am mai înțeles, dar am rămas prieteni, venea la noi acasă, la masă, râdeam împreună”

„Au trecut deja trei ani de la decesul Stelei, pe care am iubit-o și am îndrăgit-o mereu. Îmi este dor de ea, chiar dacă noi ne-am despărțit, în tinerețe. Nu ne-am mai înțeles, dar am rămas prieteni, venea la noi acasă, la masă, râdeam împreună. Nu am ascuns asta niciodată. Nu am mai fost la cimitir la Stela pentru că este foarte departe, însă soția mea a împărțit niște pachete, la trei ani de la moartea ei, de pomană.

Asta facem în fiecare an. Acum, cu pandemia asta, nu mai are timp lumea să se gândească la artă, la teatru”, spunea regizorul Dan Puican după dispariția fostei sale soții, Stela Popescu. Actrița a decedat la data de 23 noiembrie 2017.

„Cu câteva zile înainte de decesul ei, survenit pe 23 noiembrie 2017, eu și soția mea o invitasem pe Stela la un pahar de vin, ne întâlneam adesea, la noi acasă, ca să mai stăm la povești. Am visat-o pe Stela acum o lună. Se făcea că eram împreună în deplasări, unde mai mergeam împreună, dar a fost doar un vis, știu că Stela nu o să se mai întoarcă”, mai declara Dan Puican pentru impact.ro.