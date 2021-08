Vestea care cutremură lumea artei. A murit o actriță legendară. „Cea mai frumoasă lumină s-a stins”. FOTO

Legendara Una Stubbs a murit „în liniște”, alături de familie, în Edinburgh, capitala Scoției. Actrița suferea de câteva luni de o boală, potrivit asistentei sale, însă aceasta nu a oferit mai multe detalii. Fanii lui Una Stubbs, precum și persoanele cu care a colaborat în televiziune sunt devastați de pierderea artistei, relatează Daily Mail.

Una Stubbs a fost căsătorită de două ori și are trei copii. Ea a suferit, pentru câteva luni, de o condiție medicală despre care nu s-au oferit detalii. Asistenta actriței, Rebecca Blond, a declarat presei internaționale că Una Stubbs a fost o „actriță extraordinară” cu o carieră „extrem de variată”.

„Suntem atât de triști că am pierdut nu doar o actriță minunată, a cărei carieră de peste 50 de ani a fost extrem de variată (…), ci și o prietenă foarte amuzantă, elegantă, stilată, plină de har, bună și prezentă (când aveam nevoie – n.r.)”, a mai transmis Rebecca Blond.

Producătorul de televiziune scoțian Steven Moffat, creatorul serialului TV Sherlock, a descris-o pe Una Stubbs ca fiind „aproape cea mai amabilă, drăguță și amuzantă persoană pe care o puteai întâlni”. „Cea mai frumoasă lumină de pe Baker Street s-a stins”, s-a exprimat Steven Moffat.

Și fiul actriței a postat pe Twitter un mesaj în care notează că mama sa a murit. „Pentru cei doi frați ai mei și pentru mine, ea a fost mama. Mulțumesc pentru tot, mama. RIP”, a notat Christian Henson.

Some of you may have known her as Rita, as Sally as Bat or Hudson but to my two brothers and I she was known as Mum. Thanks for everything Mum RIP. pic.twitter.com/78UTihny8Z

— Christian Henson (@chensonmusic) August 12, 2021