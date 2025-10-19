A murit basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers. Avea doar 48 de ani

Basistul celebrei trupe Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit la doar 48 de ani. „Ne-am pierdut fratele”, au scris colegii de trupă pe Istagram.

Rockerul Sam Rivers – basistul fondator al trupei Limp Bizkit – a murit sâmbătă la vârsta de 48 de ani, a anunțat grupul.

„Astăzi l-am pierdut pe fratele nostru. Colegul nostru de trupă. Bătăile inimii noastre”, a scris Limp Bizkit pe Instagram, distribuind fotografii cu Sam Rivers.

„Sam Rivers nu a fost doar basistul nostru – el a fost magia noastră. Pulsul de sub fiecare melodie, calmul în haos, sufletul în sunet.”

Grupul nu a dezvăluit cauza morții lui River.

„Încă de la prima notă pe care am cântat-o ​​împreună, Sam a adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite. Talentul său a fost natural, prezența sa a fost de neuitat, inima lui enormă”, a adăugat trupa – condusă de solistul Fred Durst, alături de bateristul John Otto, chitaristul Wes Borland și DJ Lethal.

Născut în Jacksonville, Florida, Rivers a început să studieze muzica în gimnaziu, învățând tuba pentru a cânta alături de prietenul său - și viitorul baterist al trupei Limp Bizkit - John Otto, care cânta la tobe de jazz, potrivit Variety.

În cele din urmă, Rivers și-a schimbat tuba cu o chitară bas și a făcut echipă cu Durst – lansând trupa de scurtă durată Malachi Sage, înainte de a se reuni cu Otto în 1994 pentru a forma Limp Bizkit.

Formația a explodat pe scena muzicală și a dominat topurile cu hituri de succes precum „Break Stuff”, „Rollin’” și „Take a Look Around”.

De-a lungul deceniilor lor, grupul a obținut trei nominalizări la premiile Grammy și a vândut peste 40 de milioane de discuri în întreaga lume – consolidându-și locul în istoria rock-ului.

Rivers a părăsit trupa în 2015 din motive de sănătate, despre care a vorbit ulterior în cartea din 2020 „Raising Hell: Backstage Tales From the Lives of Metal Legends” că se datorau unei boli hepatice cauzate de abuzul de alcool, potrivit New York Post.

„Am făcut o boală hepatică din cauza consumului excesiv de alcool... A trebuit să părăsesc Limp Bizkit în 2015 pentru că mă simțeam atât de groaznic, iar la câteva luni după aceea mi-am dat seama că trebuie să schimb totul pentru că aveam o boală hepatică foarte gravă”, a declarat Rivers pentru autorul Jon Widerhorn, potrivit Variety.

„M-am lăsat de băut și am făcut tot ce mi-au spus medicii. Am primit tratament pentru alcool și am primit un transplant de ficat, ceea ce a fost perfect.”

S-a întors la trupa emblematică în 2018 și a rămas un membru cheie până la moartea sa.

„Am împărtășit atât de multe momente - unele sălbatice, unele liniștite, unele frumoase - și fiecare dintre ele a însemnat mai mult pentru că Sam a fost acolo”, au scris legendarii rockeri în postarea lor de pe Instagram.

„A fost un om unic în viață. O adevărată legendă a legendelor. Și spiritul său va trăi pentru totdeauna în fiecare ritm, fiecare scenă, fiecare amintire”, au scris legendarii rockeri în postarea lor. Te iubim, Sam. Te vom purta cu noi, mereu. Odihnește-te liniștit, frate. Muzica ta nu se termină niciodată.”