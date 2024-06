Monden A murit Anca Molnar, make-up artistul vedetelor din România







Anca Molnar s-a numărat printre cei mai renumiți make-up artiști din România. Aceasta a colaborat cu numeroase vedete din showbiz și era apreciată pentru rezultatele sale. Timișoreanca a murit la vârsta de 35 de ani, după ce a dus o luptă grea cu boala.

Anca Molnar a murit la doar 35 de ani

Prietenii apropiați susțin că timișoreanca nu s-a dus la medic de la primele simptome. Anca Molnar s-ar fi confruntat cu dureri de cap, însă le-a asociat cu oboseala acumulată. A ajuns la medic abia atunci când acestea au devenit insuportabile. Din cauza acestor stări, make-up artistul nu mai reușea să își desfășoare activitatea.

Acuza în ultima perioadă tot mai des dureri infernale de cap. La început nu le-a dat atâta importanță, pentru că așa suntem noi, dar nu mai reușea tot timpul să-și desfășoare activitatea și a hotărât să meargă să-și facă un control de specialitate.

Ea mi-a spus că dintre cunoscuți sunt prima persoană căreia simte că trebuie să-i spună, că eu pot să duc… mi-a spus că are tumoare pe creier”, a mărturisit prietena acesteia.

Mesajul de adio

Înainte de a trece la cele veșnice, aceasta le-a lăsat apropiaților un mesaj emoționant.

„Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o alta lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele... Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața și zâmbetul meu sa va rămână mărturie că am trăit-o din plin.

Mi-am dorit de atâtea ori sa iau telefonul în mână pentru ultima dată și sa va las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat...Acasă. Dar de acolo, voi continua sa va veghez mereu!Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când, am sa va fac cu ochiul!”, este mesajul scris pe profilul acesteia.

Anca Molnar a pierdut lupta cu boala

Partenerul de viață al timișorencei a publicat ultimele mesaje primite de la aceasta. Anca Molnar părea decisă să facă față bolii și să revină la viața de dinainte.

„Te iubesc. Tu ești puterea mea. Te rog să mai reziști puțin… mâine sunt ca nouă. ”, a fost mesajul transmis partenerului ei de viață.