Conform primelor informaţii ale presei americane, se pare că Eddie Hassell a murit duminică dimineață după ce a fost prins de poliţie într-o maşină furată. Scenele desprinse din filmele de acţiune au avut loc în Texas, iar sursele site-ului tabloid TMZ sugerează că actorul a fost împușcat în timpul incidentului.

Actorul a fost devenit mai cunoscut odată cu rolul lui Phil Nance în seria de succes Surface din 2005 – 2006. Ulterior, acesta a jucat rolul lui Eddie Suarez în ABC Devious Minds între 2013 – 2016. Pe lângă aceste proiecte, cunoscutul actor Eddie a fost un patinator pasionat, dar şi un surfer care realiza numeroase videoclipuri despre acest hobby.

Eddie Hassell, un actor apreciat de critici

Eddie a fost nominalizat pentru mai multe premii de-a lungul carierei sale, dar mai ales pentru Best Acting Ensemble, datorită rolului din The Kids Are All Right, la premiile Asociației Criticii de Film din zona din Washington, în 2010. De asemenea, el a avut o legătură strânsă şi cu scrisul.

Charismaticul actor și-a publicat cartea de debut, „Cineva ar trebui să vă spună: revelații uimitoare și adevăruri uimitoare pentru a vă ajuta să înțelegeți și să vă îmbunătățiți viața”, în 2009. Ultima prezenţă a lui Eddie pe rețelele de socializare a fost la 9 octombrie 2020, când le-a transmis fanilor săi imagini de la un castel medieval pe care îl vizitase într-o vacanţă.

Huligan cu normă întreagă

Personalitatea lui Eddie Hassell a fost mereu un subiect de interes pentru presa tabloidă. La un moment dat, starul s-a descris ca „actor cu jumătate de normă şi huligan cu normă întreagă”. Cu siguranţă a fost un rebel fără cauză, cum au fost mulţi alţii înaintea lui… Fanilor săi le vor lipsi clipurile în care el călărea valurile uriașe pe care le căuta în călătoriile sale. Odată ce s-a aflat că actorul a murit, fanii au transmis primele omagii.

Distribuind un gif, un fan a scris: „#RIPEddieHassell”. „Atât de trist, rugăciuni pentru familia lui”, a adăugat altul. „Tragic, atât de tânăr… RIP”, a fost un alt mesaj. „Eddie a fost un tip grozav și este devastator să afli că a murit. Păstrează-l pe el și familia lui în gândurile și rugăciunile tale”, a transmis altcineva.

Un reprezentant al filmului Bomb City, în care Eddie a jucat în rolul principal în 2017, a declarat: „Suntem devastați să aflăm că unul dintre actorii noștri principali și membrii familiei a plecat prea devreme dintre noi în dimineața asta. Vă rog să ne menţionaţi pe noi și familia lui Eddie în rugăciunile voastre.”

foto: Eddie Hassell

sursa: dailystar.co.uk