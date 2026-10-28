Justitie

A lovit-o cu cureaua, apoi a trântit-o la pământ și a luat-o de gât. O adolescentă de 15 ani, bătută de un coleg în fața altor elevi, a ajuns la spital

A lovit-o cu cureaua, apoi a trântit-o la pământ și a luat-o de gât. O adolescentă de 15 ani, bătută de un coleg în fața altor elevi, a ajuns la spitalSursa foto: Unimedia.md
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Din cuprinsul articolului

Republica Molodva. O adolescentă de 15 ani din localitatea Țînțăreni, raionul Anenii Noi, este internată în spital după ce ar fi fost agresată de un coleg de aceeași vârstă, chiar în incinta școlii. Mama fetei susține că băiatul ar fi lovit-o cu cureaua, ar fi trântit-o la pământ și ar fi prins-o de gât, în fața altor elevi. Femeia afirmă că ar exista și alte plângeri privind comportamentul acestuia. Poliția investighează cazul.

Incidentul readuce în atenție problema violenței în rândul tinerilor din Republica Moldova. Recent, un student de 19 ani a relatat că ar fi fost agresat și umilit de un grup de tineri în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. Cazul a provocat reacții după ce tânărul a povestit prin ce ar fi trecut, iar autoritățile au intervenit pentru a stabili circumstanțele și responsabilitățile celor implicați.

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Abuz sexual Sursa foto: pexels.com

Conflictul ar fi început în timpul pauzei

Potrivit Annei Butucel, mama adolescentei, incidentul de la școala din Țînțăreni ar fi avut loc pe 20 octombrie. Femeia a povestit că disputa dintre cei doi elevi ar fi început în timpul pauzei și ar fi continuat la ora de istorie, când profesoara lipsea din clasă.

„Conflictul a început în timpul pauzei și a continuat la ora de istorie, când profesoara lipsea. Fiica mea mi-a spus că băiatul a lovit-o pe coridor cu cureaua, iar în clasă ar fi amenințat-o că o bate”, a relatat mama fetei.

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Aceasta susține că, după mai multe schimburi de replici, băiatul s-ar fi apropiat de adolescentă, și-ar fi scos cureaua și ar fi lovit-o. Ulterior, ar fi chemat un alt coleg să-l ajute să o țină.

Colegii ar fi intervenit pentru a opri agresiunea

Conform relatării mamei, băiatul ar fi trântit-o pe fată la pământ și ar fi prins-o de gât cu mâinile. Ceilalți elevi ar fi intervenit pentru a opri agresiunea.

„Fetei au început să-i curgă lacrimile și să bolborosească. Atunci, colegii au intervenit și l-au tras pe băiat de pe ea. A fost chemată diriginta, care a solicitat ajutorul medicului școlii”, a povestit Anna Butucel.

Potrivit mamei, adolescenta se află în spital și îi este frică să se întoarcă la școală.

Femeia mai susține că ar exista și alte plângeri referitoare la comportamentul băiatului. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent.

Sursa foto: UNIMEDIA

Un student de 19 ani a relatat un alt caz grav de agresiune

Un alt caz de violență a fost relatat recent în apropierea unui cămin studențesc din Chișinău. Un student de 19 ani a povestit că ar fi fost agresat de mai mulți tineri, dezbrăcat, ars cu țigara și amenințat. Potrivit relatării publicate de Evenimentul Zilei, tânărul a spus că agresorii l-ar fi strâns de gât cu un cablu și l-ar fi supus unor umilințe.

În acel caz, șase persoane au fost reținute, dintre care patru minore, potrivit informațiilor apărute în presă. Cazul a readus în discuție siguranța tinerilor și violența în grup.

Cele două incidente sunt distincte, iar circumstanțele fiecăruia trebuie stabilite de autorități. În cazul adolescentei din Țînțăreni, poliția investighează agresiunea reclamată de familie.

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