A intrat Bill Gates în depresie? Anul 2021 i-a dat peste cap întregul univers. „Lumea mea nu a fost niciodată atât de mică”

Anul 2021 a fost „cel mai neobișnuit și dificil” an din viața lui Bill Gates. Cel puțin, așa susține cofondatorul Microsoft, care a publicat, marți, 7 decembrie, bilanțul anului curent. Filantropistul a vorbit despre luptele cu care s-a confruntat în ultimele douăsprezece luni, inclusiv despre decizia de a încheia căsătoria cu Melinda după 27 de ani.

Anul 2021 a fost plin de tristețe pentru Bill Gates

„Știu că mulți oameni sunt curioși în legătură cu un subiect mai personal: divorțul meu”, a scris Bill Gates în bilanțul anului 2021. Cuplul a anunțat că se va despărți în luna mai și a divorțat oficial în august, potrivit documentelor de la tribunal. Bill Gates a precizat că nu poate nega că 2021 „a fost un an de mare tristețe personală”.

Miliardarul a precizat că el și fosta sa soție conduc în continuare Fundația Bill și Melinda Gates și că au găsit „un nou ritm bun de lucru”. Mențiunea cofondatorului Microsoft vine după ce Fundația Gates a anunțat în iulie că Melinda ar putea renunța la funcția de copreședinte peste doi ani, dacă ea și fostul soț nu vor mai putea lucra împreună.

„Lumea mea nu a fost niciodată atât de mică”

Faptul că a petrecut zile întregi fără nicio interacțiune umană în timpul pandemiei COVID-19 a fost, pentru filantropist, o „experiență ciudată și dezorientatoare”. „Lumea mea personală nu a fost niciodată atât de mică precum în ultimele douăsprezece luni”, a scris Bill Gates, adăugând că este „în mod oficial o persoană care trăiește singură”.

„Am avut perioade fără nicio interacțiune socială față în față (n.r. până când m-am vaccinat). Dacă aveam o pauză între întâlniri, mă plimbam prin curte doar pentru a avea un peisaj diferit”, a mai spus Bill Gates.

Filantropul s-a confruntat în acest an și cu critici pentru întâlnirile sale cu finanțistul și infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein – o relație în legătură cu care Melinda l-a avertizat pe fostul său soț, potrivit unor surse citate de The Daily Beast.

Mai mult, The New York Times și The Wall Street Journal au relatat în luna mai că Bill Gates a avut un comportament la locul de muncă considerat „inadecvat”, înainte de divorț.