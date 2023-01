A fost identificată blonda misterioasă din anturajul lui Vladimir Putin. Anna Sidorenko este un medic din armata rusă

O femeie soldat omagiată de președintele rus Vladimir Putin în mesajul său de Anul Nou a mai apărut în numeroase fotografii cu liderul – ca vânzătoare de înghețată, pescar și enoriașă de Crăciun.

Blonda, care a fost îmbrăcată în trening și a fost sărbătorită alături de alți presupuși soldați în emisiunea de sărbători a dictatorului, este o prezență obișnuită la aparițiile publice ale lui Putin, a relatat Sibir.Realii, un organ de presă legat de Radio Liberty, pe aplicația de mesagerie Telegram.

„În septembrie 2016, președintele a fost fotografiat pe un lac din regiunea Novgorod cu pescari – ea se afla printre ei”. Ea a fost identificată atunci ca fiind Larisa Sergukhina.

De asemenea, femeia s-a aflat printre grupul de enoriași din jurul lui Putin în 2017 la o slujbă de Crăciun ortodoxă răsăriteană într-o mănăstire din Novgorod și a fost menționată ca Sergukhina, a precizat publicația.

Cel puțin doi dintre pescarii care se aflau anterior cu femeia au fost, de asemenea, înfățișați ca enoriași la slujbă, arată fotografiile – ceea ce i-a determinat pe unii observatori să speculeze că toți aceștia sunt actori folosiți pentru ședințe foto regizate și demne de milă cu Putin sau o încercare proastă de a deghiza detaliile de securitate ale acestuia.

Femeia a mai fost văzută în alte două ocazii – în 2017 și 2019 – vânzându-i înghețată lui Putin la un spectacol aerian din Moscova.

După cum a relatat tabloidul britanic The Sun în 2019, Putin a plătit în plus pentru înghețată cu peste 4.000 de ruble – aproximativ 60 de dolari – și i-a spus blondei să dea restul ministrului aviației pentru a-i băga în contul „dezvoltării aviației”.

La acea vreme, observatorii de la Kremlin au considerat că femeia era probabil un membru al serviciului de protecție al lui Putin, lucrând sub acoperire pentru a-l ajuta pe președintele rus să pară că se amestecă cu rușii obișnuiți.

La emisiunea de Anul Nou din acest an, femeia a fost identificată ca fiind un medic din armata rusă, Anna Sidorenko. Ea a stat în spatele lui Putin, alături de presupușii ei camarazi în uniforme de luptă, în timpul unui mesaj despre războiul din Ucraina.

În discurs, Putin a promis că va apăra „teritoriul istoric” al Rusiei – o referire la afirmația sa că Ucraina nu este o națiune independentă. De asemenea, Putin a dat vina pentru război pe aliații occidentali ai Ucrainei.

