Monden A explodat internetul! Ioana State, protagonista celor mai amuzante mm-uri







Concurenta de la Asia Express, Ioana State, a făcut publice mm-urile care au făcut deja internetul să explodeze. În ele protagonista este chiar ea, cunoscută, de altfel, pentru simțul umorului extrem de dezvoltat pe care îl are.

Internetul luat cu asalt de Ioana State

Comedianta Ioana State este cu adevărat vedetă în toate mm-urile care circulă în aceste zile pe internet. Episodul din Asia Express în care aceasta pare că a eșuat pe încărcătura care trebuia să ajungă la mal, dar și momentul de glorie de la final, sunt adevărate surse de inspirație. Unul dintre cele mai apreciate mm-uri este cel în care Ioana declară că se oprește după ce moare. Mane: ”Vrei să ne oprim?” Ioana State: ”Fac până mor, apoi mă opresc”.

Într-o altă imagine, apare Ioana răvășită, iar mesajul este ”spune-mi că ai frică de apă, fără să-mi spui că ai frică de apă”. Într-un alt mm, este o fată pe o barcă și Ioana răvășită în apă, cu mesajul ”ce comanzi vs ce primești”. Unul dintre cele mai amuzante este acela în care comedianta este pusă în oglindă cu Ronaldo. Iar mesajul este unul grăitor: ”găsiți diferențele”.

”Singurul meu instinct de supraviețuire e să comand două porții de paste că poate nu mă satur cu una”

De altfel, vedeta care are un simț al umorului, atât de dezvoltat că și câștigă bani din asta, a explicat chiar și la plecarea în această aventură, că nu e tocmai cea mai pregătită. „Nu m-a crezut mai nimeni dintre apropiați când am spus în ce m-am băgat. Eu care mă împiedic și când deschid ușa și care am învățat să merg pe bicicletă la 11 ani.

Singurul meu instinct de supraviețuire e să comand două porții de paste că poate nu mă satur cu una. Cu toate astea sunt inconștient de nerăbdătoare. Știu că va fi foarte greu ce ne așteaptă și în același timp sunt cuprinsă de un entuziasm nebun. Las multe acasă: un iubit, nu al meu, al altcuiva, care sigur nu îmi va duce dorul pentru că nu știe că e iubitul meu. Glumesc… îmi va fi dor de familie și prieteni, mai ales de nepoți, de spectacole, de toată echipa mea”, a spus Ioana State înainte de emisiune.