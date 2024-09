Monden Relația dintre Iustina și Cornel, sub semnul întrebării. Fostul concurent de la Insula Iubirii și-a mințit partenera







Iustina și Cornel au participat la sezonul opt al emisiunii Insula Iubirii. Controversatul cuplu s-a bucurat de aprecierea fanilor show-ului, dar au avut parte și de numeroase critici. În plus, cei doi au fost acuzați că ar expune o imagine falsă la televizor. După întoarcea din Thailanda, noi detalii legate de relația lor ies la iveală.

Insula Iubirii. Cornel și-a mințit partenera încă din prima zi

Cei doi amorezi au trecut printr-un nou test, după ce au rost chemați la testul poligraf. Selly i-a provocat pe Iustina și Cornel să spună adevărul despre legătura lor. Astfel, ambii au fost întrebați despre început relației.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a avut numeroase curiozități despre partenerul ei. Totodată, Cornel a vrut să afle ce a simțit Iustina pentru una dintre ispitele masculine.

Greșeala făcută de fostul concurent

Iustina a răspuns sincer tuturor întrebărilor primite din partea iubitului ei. Fosta concurentă a recunoscut că nu i-a fost ușor să accepte că bărbatul are patru copii, care provin din căsnicia precedentă.

În plus, aceasta a spus că nu a stat din interes cu partenerul ei. În schimb, Iustina nu ezitat să povestească despre prima minciună venită din partea lui Cornel.

Încă de la prima întâlnire, fostul concurent ales să își ascundă vârsta.

„Ascundeai ceva, mi-am dat seama că m-a mințit cu vârsta și așa a fost. Mi-a spus că are 35 de ani și avea 37 de ani. De ce să minți cu vârsta? La scurt timp am plecat la munte și mi-a dat buletinul lui să fac check-in. M-am uitat la anul nașterii și am văzut acolo că are 37 de ani.

Prima impresie despre el nu a fost nici bună, nici rea. Părea suspicios. Ascundea ceva de când l-am văzut prima dată”, a povestit ea.

Insula Iubirii. Iustina și-a iertat partenerul

Cu toate că minciuna a deranjat-o pe fosta concurentă, aceasta a decis să treacă peste greșeală. Conform rezultatelor de la testul poligraf, ea s-a îndrăgostit de Cornel într-un timp foarte scurt.

„În prima seară nu părea că este un bărbat care își dorește ceva serios. A fost un domn, când a plecat mi-a adus un buchet de trandafiri, dar m-am gândit că e vrăjeală”, a adăugat aceasta.

Cei doi au plecat împreună din Thailanda, iar la scurt timp au aflat că vor deveni părinți.