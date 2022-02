A explodat bomba despre pensii! Veste pentru milioane de români: Nu avem cum

Marius Budăi a dat asigurări că PSD nu renunţă la legea pensiilor şi la recalcularea acestora prin legea 127.

„Ceea ce noi, PSD, am descoperit de când am preluat guvernarea a fost faptul că în acel procent de 9,4% din PIB ca să te încadrezi în plata pensiilor din sistemul public de pensii – mă refer la pensiile pe contributivitate, dar şi plata indemnizaţiilor pensiilor de serviciu plătite în baza unor legi speciale – să şi rezolvăm inechităţile, aşa cum este asumat în PNRR, nu se poate în acel procent.

Din punct de vedere bugetar, nu avem cum. De aici a pornit discuţia în PSD, apoi discuţia va fi translatată în coaliţie. Vom vedea parcursul. Ceea ce trebuie să ştie cetăţeni este că noi, PSD, sub nicio formă nu renunţăm la legea pensiilor şi nu renunţăm la rezolvarea inechităţilor din sistem, precum şi la majorarea pensiilor, alocaţiilor şi salariilor”, a dat asigurări Marius Budăi.

Marius Budăi: Nu o să putem rezolva nici inechitățile şi nici creșterea pensiilor

Ministrul Muncii a fost întrebat cum ar putea fi eliminat procentul de 9,4% din PIB alocat pentru plata pensiilor:

„Nici noi nu am înţeles şi mai mult decât atât vreau să vă spun că am verificat cu celeritate atunci când am ajuns la Ministerul Muncii dacă există din partea specialiştilor vreo solicitare, vreun document oficial către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în care să fi fost angajat sau solicitat, sugerat vreun procent de plată din PIB în sistemul public de pensii.

În mod total neprofesionist a fost trecut într-un document oficial, asumat cu Comisia Europeană. Noi ne putem permite sau unii oameni care nu sunt profesionişti îşi pot permite în public să spună pensii speciale, dar să ştiţi foarte bine că din punct de vedere juridic această expresie nu există în sistemul public din România şi în legile din România. Au fost trecute pensii speciale, la generali, introducând şi Apărarea şi Ordinea Publică şi toate celelalte legi.

Nu este un moft! Doar semnalăm faptul că în acest 9,4% din PIB, în contextul în care acum cheltuiala cu sistemul public de pensii este de 8%, fără legile speciale şi fără Apărarea şi Ordinea Publică, doar 8%. Nu o să putem rezolva nici inechităţile şi nici creşte pensiile aşa cum ar trebui, ştiind faptul că în România pensiile sunt încă la un nivel foarte mic, iar noi, PSD, suntem extrem de determinaţi să creştem pensiile şi de asta am solicitat această renegociere”, a mai spus Marius Budăi.

Ministrul Muncii: Scoaterea din sărăcie nu se poate face decât prin creşteri de alocaţii, salarii şi de pensii

„Este principiul de la care noi, PSD, am pornit la formarea guvernării. Acel pachet social reprezintă una dintre liniile noastre roşii dacă intrăm sau nu la guvernare. Preşedintele Marcel Ciolacu a fost extrem de ferm în negocierile finale şi extrem de fermi vor fi ca partid în continuare să creştem veniturile cetăţenilor români, mai ales că România are asumată cu Comisia Europeană şi Comisia Europeană ne cere ca pe o strategie de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale să scoatem din deprivare materială severă în următorii ani 2,5 milioane de cetăţeni români.

Ceea ce înseamnă scoaterea din sărăcie nu se poate face decât prin creşteri de alocaţii, salarii şi de pensii. Este un nonsens că trebuie să dai mai mult şi să te coste mai puţin. De aici am plecat până când am ajuns la solicitarea noastră, a PSD, pentru renegociere să existe spaţiu pentru a mări veniturile cetăţenilor români”, a declarat Marius Budăi la România TV.